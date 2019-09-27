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27 Вересень 2019, Київ 10:59
Новини | Політика

Луценко заявив, що син Байдена не порушував українського законодавства

Луценко про Гантера Байдена: з точки зору українського законодавства він нічого не порушив

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Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантер не порушував українського законодавства під час роботи в раді директорів української енергетичної компанії Burisma, заявив колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі видання The Washington Post.

«З точки зору українського законодавства він нічого не порушив», – сказав Луценко.

Минулого тижня видання The Washington Post та інші американські ЗМІ повідомили, що американський розвідник написав скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером.

/**/ /**/ /**/ Оприлюднена стенограма липневої телефонної розмови Зеленського (ліворуч) і Трампа (праворуч)
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Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського

19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.

21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. У тій розмові американський лідер заявив про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

Трамп: Мене не хвилює імпічмент після дзвінка в Україну – відео
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Трамп: Мене не хвилює імпічмент після дзвінка в Україну – відео

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За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена. Президент назвав генпрокурора Руслана Рябошапку «дуже гарною» людиною.

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