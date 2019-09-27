Луценко заявив, що син Байдена не порушував українського законодавства

Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантер не порушував українського законодавства під час роботи в раді директорів української енергетичної компанії Burisma, заявив колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в коментарі видання The Washington Post.
«З точки зору українського законодавства він нічого не порушив», – сказав Луценко.
Минулого тижня видання The Washington Post та інші американські ЗМІ повідомили, що американський розвідник написав скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером.
19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.
21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.
Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.
25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. У тій розмові американський лідер заявив про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.
За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».
Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена. Президент назвав генпрокурора Руслана Рябошапку «дуже гарною» людиною.
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