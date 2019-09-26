Зеленський може вийти сухим із води після суперечливої розмови з Трампом

Christopher Miller, Todd Prince

Київ – Іще не ясно, чи телефонна розмова з одним іноземним керівником стане нищівною для президента США Дональда Трампа.

Але в той час як телефонна розмова Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським викликала процедуру імпічменту в Вашингтоні, в Києві політологи, журналісти й політики кажуть, що цей скандал навряд чи хоч трохи зменшить 71-відсотковий рейтинг недавно обраного Зеленського.

Тим більше, кажуть вони, неможливо, щоб через службову записку про ту розмову, яку оприлюднив Білий дім 25 вересня, парламент України, контрольований партією Зеленського «Слуга народу», почав процедуру імпічменту в Києві.

Але дехто з оглядачів таки бачить деякі підстави для занепокоєння через викриття змісту розмови Зеленського з Трампом.

Зеленський заявив, що не знав, що Білий дім оприлюднить і його коментарі з цієї розмови – в якій Трамп раз за разом підштовхує його розслідувати справу свого політичного супротивника, а Зеленський повторює Трампову критику європейських лідерів і колишнього посла США.

«Ні, це не пошкодить Зеленському в Україні, бо тема і зміст розмови не зачіпають безпосередніх інтересів величезної більшості українців, у першу чергу прихильників Зеленського», – каже Володимир Фесенко, директор київського аналітичного центру «Пента».

Полеміка навколо цієї розмови виникла в час, коли Зеленський намагається виконати свої передвиборчі обіцянки – побороти повсюдну корупцію, реформувати українські інституції і перезапустити економіку.

Він також продовжує боротися з Росією в реальності і віртуально: російські гібридні сили продовжують свої напади на урядові війська на сході України, підтримувані Москвою хакери нападають на інфраструктуру країни, а російська державна пропаганда працює над підривом образу України в засобах інформації.

Але Альона Гетьманчук, директор київського центру «Нова Європа», каже, що та частина викладу розмови, в якій Зеленський каже Трампові, що наступний генеральний прокурор України буде «на 100% моєю людиною», може викликати певне занепокоєння громадян із огляду на те, наскільки справжній розподіл повноважень між виконавчою і судовою гілками влади.

Деякі опозиційні політики були роздратовані цією заявою. Ірина Геращенко, депутат із партії колишнього президента Петра Порошенка, несхвально відгукнулася про неї у фейсбуці, заявивши: «Якщо хочемо мати сильну країну – маємо зробити все для формування сильних, незалежних інституцій».

Джо Байден

Як мовиться в службовій записці, президент США просив Зеленського почати розслідування щодо діяльності в Україні колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, провідного претендента на висування від демократів кандидатом на вибори президента 2020 року, а також його сина Гантера Байдена.

Трампів особистий юрист Руді Джуліані звинуватив Байдена в тому, що той домагався від Києві звільнити тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна, щоб зупинити розслідування щодо української газової компанії «Бурісма». Гантер Байден тоді був членом ради директорів цієї компанії.

Зеленський, який на той час пробув на посаді тільки два місяці і ще не обрав нового генерального прокурора, сказав Трампові, що наступний генпрокурор почне таке розслідування.

«Він або вона розбереться з ситуацією, конкретно з компанією, яку ви згадали в цьому зв’язку», – сказав Зеленський у відповідь на прохання Трампа щодо Байдена, вочевидь маючи на увазі саме «Бурісму», хоча американський керівник і не промовляв цієї назви.

«Через те, що ми перемогли з абсолютною більшістю в нашому парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, якого затвердить парламент і він розпочне роботу як генеральний прокурор у вересні», – сказав Зеленський, як наведено його слова у викладі.

Пізніше Зеленський призначив генеральним прокурором Руслана Рябошапку, але ніякого розслідування на кшталт того, про яке просив Трамп, не почали. Рябошапка не відповів на прохання Радіо Свобода про коментар.

Як каже Гетьманчук, українці можуть сприйняти слова Зеленського як «намагання вплинути на генерального прокурора і його офіс».

А це, додає вона, «суперечить передвиборним обіцянкам Зеленського призначити незалежного генпрокурора і боротися з політичною корупцією».

Критика європейських лідерів

Критика Зеленським західноєвропейських лідерів також може занепокоїти українців, які наразі задоволені тим імпульсом, який він розвинув задля закінчення п’ятирічної війни на сході України, зокрема й звільненням цього місяця 35 утримуваних Росією бранців.

Його коментарі пролунали як відповідь на слова Трампа щодо того, що Європа недостатньо підтримує Україну. Трамп заявив Зеленському, що «Німеччина майже нічого для вас не робить» і що канцлер Анґела Меркель «говорить про Україну, але ж вона нічого не робить».

Зеленський, за оприлюдненим текстом, відповідає: «Так, ви маєте цілковиту рацію. Не лише на 100%, а насправді на 1000%. І можу сказати вам таке: я теж говорив із Анґелою Меркель і теж зустрічався з нею. Я також зустрічався і говорив із Макроном. І я сказав їм, що вони не роблять і близько стільки, скільки мали б робити в питаннях санкцій. Вони не виконують вимоги санкцій. Вони не працюють для України стільки, скільки мали б».

Як каже Гетьманчук, українцям «може не сподобатися те, що Зеленський підтримує наратив Трампа про Макрона і особливо Меркель, яка залишається для України головним союзником-важковаговиком серед світових лідерів».

А Фесенко каже, що, на його думку, таке обговорення європейських лідерів «може мати негативний ефект, але не критичний».

Мій літак чи ваш?

Зеленський протягом більшої частини розмови підлизувався до Трампа, називаючи його «великим учителем» і повторюючи критику на адресу колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яку Зеленський, за текстом викладу розмови, назвав «поганим послом».

Президент України також не оминув можливості нагадати президентові США, що зупинявся в «Вежі Трампа» у Нью-Йорку (Trump Tower – офісно-житловий будинок в одній із найдорожчих частин Мангеттену, де міститься офіс Організації Трампа – об’єднання близько півтисячі його компаній, офіс його виборчої кампанії, приватні помешкання його і членів його родини; готелю там немає, а Зеленський, за його словами, зупинявся там у когось із його українських друзів у США).

А запропонувавши Трампові вирушити до України після планованої було їхньої зустрічі в Польщі (вона не відбулася: Трамп не приїхав через ураган у США), Зеленський сказав: «Ми б могли скористатись моїм літаком і прибути до України, або скористатись вашим літаком, який, мабуть, набагато кращий за мій літак».

Тарас Березовець, політолог і ведучий телеканалу, прихильного до колишнього президента Петра Порошенка, суперника Зеленського на виборах, каже: він не думає, що українців розчарує те, що їхній президент, як випливає з розмови, піддався в ній Трампові.

Повідомлення про те, що Трамп раніше цього місяця заморозив надання Україні 250 мільйонів доларів допомоги від Пентагону і ще 141 мільйона від Державного департаменту, в Києві зустріли збуренням і розчаруванням. Це відобразило, наскільки важливою вважають українці підтримку США в допомозі Збройним силам і досягненні миру на сході.

Але тоді українці ще не знали того, що Трамп, за даними щоденника Washington Post, іще принаймні за тиждень до тієї розмови вказав своєму тодішньому виконувачеві обов’язків керівника апарату зупинити надання тієї допомоги майже на 400 мільйонів доларів.

«Розмова може послабити його, але ж він казав, що він «слуга народу», – коментує Березовець, маючи на увазі, що люди досі вірять обраній ними людині на слово.

Наталія Гуменюк, журналістка «Громадського» телебачення, написала у твітері, що «розмова Трампа-Зеленського звучить погано, сказала б, дуже погано, але не катастрофічно».

Але за океаном, у Вашингтоні, дехто дивиться на ситуацію інакше.

Конгресменка Марсі Каптур, демократка і співголова «групи друзів України» (Ukraine Caucus), каже, що, на її думку, подробиці розмови, викладені в службовій записці, можуть зашкодити популярності Зеленського в Україні і підірвати його заяви про очищення політичної системи країни.

«Я думаю, що президент Зеленський має прагнути здійснити сподівання людей і поділяти їхні цінності. Він має зараз трохи розібратися в своїх словах і діях», – сказала вона Радіо Свобода в Вашингтоні 25 вересня і додала, що президент США не мав би ставити президента України в таке становище. Але, вважає вона, «рейтинги Зеленського можуть зазнати шкоди – і він має відштовхнутися від цього і взяти більшу висоту».