«Класичний кримінальний шантаж» – демократ Шифф про Трампа та Україну

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США демократ Адам Шифф назвав 26 вересня «класичним кримінальним шантажем» події, викладені в розсекреченій скарзі співробітника американської розвідки на липневу телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Шифф заявив на слуханнях, які очолюваний ним комітет провів із виконувачем обов’язків директора Національної розвідки США Джозефом Магвайром.

Магвайр заявив, що інформатор вчинив правильно, давши хід отриманим 25 липня під час розмови Трампа і Зеленського даним, а також продемонстрував «більшу відданість країні, більше розуміння присяги президента, ніж сам президент».

«Я глибоко стурбований тим, що дії, описані нижче, є серйозною або кричущою проблемою, зловживанням або порушенням закону чи виконавчого наказу», – йдеться в тексті від інформатора.

З копії документа випливає, що він датований 12 серпня і адресований головам комітету з розвідки Сенату і Палати представників США Річарду Бурру та Адаму Шиффу.

У документі йдеться, що чиновники Білого дому намагалися «заблокувати» стенограму телефонної розмови 25 липня.

Трамп заперечує, що в скарзі містяться дані, які можуть спричинити його імпічмент. «Чи є тут підстави для імпічменту? Абсолютно ні!», – заявив президент США в твітері.

Напередодні Білий дім оприлюднив стенограму згаданої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.