Байден закликає Конгрес притягнути Трампа до відповідальності через «зловживання владою»

Колишній віцепрезидент США Джо Байден закликає Конгрес «вжити негайних дій, щоб притягти президента Дональда Трампа до відповідальності» через «зловживання владою». Свою заяву Байден поширив у соцмережах.

Так він відреагував на оприлюднену стенограму розмови Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої американський президент просив свого українського колегу провести розслідування щодо Байдена, свого ймовірного головного конкурента на виборах 2020 року.

«Наш президент поставив особисту політику вище за свою священну присягу… Конгрес має вивчити факти і вжити негайних дій, щоб притягти Дональда Трампа до відповідальності», – написав Байден у твітері.

«Із оприлюдненого тексту зрозуміло, що через кілька днів після того, як президент наказав відкласти виділену Конгресом військову допомогу Україні, він схиляв президента України до роботи зі своїм особистим адвокатом, щоб дискредитувати свого політичного опонента, використовуючи конспірологічну теорію, повсюдно розвінчану кожним незалежним ЗМІ, яке її розглядало. Ми також дізналися, що він планував втягнути в цю схему Міністерство юстиції США – це прямий напад на незалежність цього відомства, незалежність, невід’ємно важливу для верховенства права», – йдеться в заяві Байдена.

Все це, за його словами, випливає зі скороченої версії розмови, оприлюдненої Білим домом. Байден наголосив, що Конгрес має право побачити повну скаргу інформатора щодо цієї розмови і будь-якої іншої інформації у цій справі.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Трампа звинуватили в тиску на українського президента з вимогою провести розслідування щодо Джо Байдена, потенційного головного конкурента Трампа на виборах 2020 року.

Напередодні Білий дім оприлюднив стенограму згаданої телефонної розмови Трампа і Зеленського – за кілька годин до зустрічі двох лідерів на полях сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Згідно з текстом, Трамп сказав Зеленському, що хотів би, щоб міністр юстиції Вільям Барр і адвокат Руді Джуліані зв’язалися з українською стороною з приводу ролі Байдена в усуненні генпрокурора України.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Байдена, на користь власних інтересів із переобрання.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.