Розмова Трампа і Зеленського: в.о. директора розвідки США свідчитиме в Конгресі

Виконувач обов’язків директора Національної розвідки США Джозеф Магвайр 26 вересня виступить перед американськими законодавцями щодо розгляду адміністрацією скарги інформатора, що призвела до початку розслідування, результатом якого може стати імпічмент президента Дональда Трампа.

Вважається, що скарга, зміст якої досі не оприлюднений, стосується телефонної розмови 25 липня між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, під час якого американський президент просив Зеленського провести розслідування щодо колишнього віцепрезидента, демократа Джо Байдена в координації з міністром юстиції США й особистим адвокатом Трампа.

Байден – потенційний головний конкурент Трампа на президентських виборах 2020 року.

Магвайр дасть свідчення комітету з питань розвідки Палати представників під час публічних слухань о 9:00 (16:00 за Києвом). Потім він виступить перед комітетом із розвідки Сенату на закритому засіданні об 11:00 (18:00 за Києвом).

Він виступить перед законодавцями після відмови поділитися скаргою з Конгресом, незважаючи на те, що цього вимагає закон.

Членам комітетів із розвідки Палати представників і Сенату дозволили побачити скаргу лише 25 вересня, напередодні запланованих свідчень в.о. директора розвідки.

Магуайр перебуває на посаді менше ніж два місяці.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Трампа звинуватили в тиску на українського президента з вимогою провести розслідування щодо Джо Байдена, потенційного головного конкурента Трампа на виборах 2020 року.

Напередодні Білий дім оприлюднив стенограму згаданої телефонної розмови Трампа і Зеленського – за кілька годин до зустрічі двох лідерів на полях сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Згідно з текстом, Трамп сказав Зеленському, що хотів би, щоб міністр юстиції Вільям Барр і адвокат Руді Джуліані зв’язалися з українською стороною з приводу ролі Байдена в усуненні генпрокурора України.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Байдена, на користь власних інтересів із переобрання.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.