Підтримка ЄС Україні безпрецедентна – реакція Брюсселя на тези зі стенограми про недостатню допомогу

Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ, віцепрезидента Єврокомісії Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич оприлюднила заяву, в якій йдеться, що підтримка Європейського союзу для України є «безпрецедентною». Відповідна реакція з’явилася незабаром після того, як 25 вересня була опублікована стенограма розмови за 25 липня між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, в якій обидва дійшли спільної думки, що європейські держави роблять не достатньо для допомоги Україні.

«За ці п’ять років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки в історії Європейського союзу. Будучи переконаним прихильником України і її демократичного шляху, і визнаючи безпрецедентні проблеми, з якими стикається Україна, і безпрецедентні зусилля з проведення реформ після Революції 2014 року, Європейський союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ», – йдеться у заяві речниці Моґеріні.

У тексті також вказується, що сума у понад 15 мільярдів євро не включає «численних внесків» від окремих країн-членів ЄС, що були надані Україні.

«Послідовним меседжем було – чим більше реформ в Україні, тим більше підтримки ЄС. І за останні 5 років в результаті цієї амбітної програми реформ, рішуче підтримуваної і супроводжуваної Європейським союзом, Україна досягла більшого, аніж два десятиліття тому», – йдеться у заяві.

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп в оприлюдненій Білим домом у середу стенограмі розмови за 25 липня висловили думки про те, що країни Європи роблять не достатньо кроків для допомоги Україні у порівнянні зі Сполученими Штатами.

З 2014 року ЄС і європейські фінансові інститути мобілізували пакет грантів і позик на суму понад 15 мільярдів євро (16,5 мільярда доларів США) для підтримки процесу реформ в Україні.

Також Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Європейські лідери, зокрема Франції та Німеччини, є також учасниками переговорної групи країн під назвою «Нормандська четвірка» з пошуку шляхів врегулювання ситуації на сході України.