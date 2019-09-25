«Роблять не так багато, санкції не застосовують» – зі стенограми Трампа і Зеленського про дії ЄС щодо України

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп в оприлюдненій Білим домом у середу стенограмі розмови за 25 липня цього року дійшли спільної думки про те, що європейські держави роблять не достатньо кроків для допомоги Україні.

«Ми багато робимо для України. Ми витрачаємо багато сил і багато часу. Набагато більше, ніж роблять європейські країни, і вони повинні допомагати вам більше... Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, – це говорять, і, я думаю, що ви повинні запитати їх про це. Коли я розмовляв з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але нічого не робить», – сказав Дональд Трамп, відповідно до тексту стенограми.

У відповідь український президент Володимир Зеленський відповів, що цілковито погоджується зі словами свого американського колеги.

«Ви абсолютно праві. Не тільки на 100%, але насправді на 1000%. І я можу сказати вам наступне: я поговорив з Ангелою Меркель і зустрівся з нею. Я також зустрівся і поговорив з Макроном, і я сказав їм, що вони роблять не так багато, як повинні робити щодо питань, пов’язаних із санкціями. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють стільки, скільки повинні працювати для України. Виявляється, що, хоча логічно, Європейський союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно Сполучені Штати є набагато більшим партнером, ніж Європейський союз, і я дуже вдячний вам за це, тому що Сполучені Штати роблять дуже багато для України. Набагато більше, ніж в Євросоюзі, особливо коли мова йде про санкції проти Російської Федерації», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні, перед тим, як була оприлюднена стенограма його розмови із Трампом, Володимир Зеленський на полях сесії Генасамблеї ООН мав розмову із канцлером Німеччини Анґелою Меркель. І, як повідомив Офіс глави української держави, сторони обговорили стан підготовки до зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» для узгодження подальших кроків щодо врегулювання конфлікту на сході України. У цих зведеннях про бесіду двох сторін йшлося, що Меркель наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході України.

З 2014 року ЄС і європейські фінансові інститути мобілізували пакет грантів і позик на суму понад 15 мільярдів євро (16,5 мільярда доларів США) для підтримки процесу реформ в Україні.

Також Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Останнє таке рішення було ухвалене 12 вересня, коли Рада Європейського союзу продовжила до 15 березня 2020 року персональні санкції щодо 170 громадян Росії і України, а також 44 юридичних осіб, пов’язаних з посяганням на територіальну цілісність України. Крім цих продовжених санкцій, нині діють і періодично продовжуються ще два великі санкційні пакети ЄС проти Росії: секторальні економічні санкції (наразі чинні до 30 січня 2020 року) і «кримські», запроваджені у відповідь на окупацію й анексію півострова (чинні до 23 червня 2020 року).