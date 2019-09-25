Володимир Зеленський запевнив у Нью-Йорку, що його липнева телефонна розмова з Дональдом Трампом була приватною, а тиснути на Зеленського може одна-єдина людина – це його 6-річний син.
Більше читайте: «Законодавці США один наперед одного висловлюють свою підтримку Україні» – Мирослава Гонгадзе
Напередодні спікер Палати представників Конгресу США, нижньої палати американського парламенту, Ненсі Пелосі заявила про ініціювання процедури імпічменту президента США. Підставою для цього пані Пелосі вважає саме розмову Трампа з Зеленським, яка відбулася тоді, у липні, в якій Трамп нібито вимагав розслідування в Україні проти свого, Дональда Трампа, політичного опонента від Демократичної партії Джо Бандена і його сина. Трампа звинувачують у зловживанні службовим становищем.
На тлі скандалу навколо змісту липневої телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського все більше конгресменів-демократів підтримують імпічмент президенту США у тій чи іншій формі.
Напередодні лідер демократичної меншості у сенаті Чак Шумер оприлюднив п’ять вимог до Білого Дому у зв’язку із українським скандалом:
- скликати слухання, щоб точно визначити, що спонукало інформатора відправити цю невідкладну скаргу. Як мінімум, ці слухання повинні включати свідчення виконувача обов'язків директора Національної розвідки Джозефа Макгуайра, виконувача обов'язків Голови Адміністративно-бюджетного управління Рассела Воута, Держсекретаря Майка Помпео та приватного адвоката президента Трампа Руді Джуліані.
- примусити передати Конгресу скаргу інформатора, як того вимагає закон.
- подати у Білий дім запит оприлюднити стенограму розмови президента Трампа з президентом України Зеленським, під час якої президент Трамп, як повідомляється, чинив тиск на уряд України, щоб розслідувати віце-президента Байдена та його родину.
- вказати посадовців адміністрації, які затримали спрямування 341-го мільйона доларів військової допомоги Україні, і вимагати, щоб усі документи, пов'язані з цим рішенням, були передані Конгресу.
- наполягати на тому, щоб Міністерство юстиції надало правовий висновок чи інші вказівки стосовно зобов'язання Адміністрації передати скаргу інформаторів конгресу.
Виглядає так, що на цей час, частина цих вимог уже виконана.
Лідер сенатської більшості Мітч Макконел звинуватив Чака Шумера в політизації питання і розповів, як республіканці в Конгресі і він особисто послідовно працювали на підтримку України.
Щодо відносин із Євросоюзом, то президент США Дональд Трамп сказав під час своєї липневої телефонної розмови із президентом України Зеленським, що канцлер Німеччини Анґела Меркель говорить про Україну, але «нічого не робить».
«Ми дуже багато робимо для України. Ми витратили багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж європейські країни. Вони повинні допомагати вам набагато більше», – сказав Трамп.
У відповідь Зеленський погодився з американським президентом: «Ви абсолютно праві. Не на 100%, а фактично на 1000%. І я можу сказати вам таке. Я говорив і зустрічався з Анґелою Меркель. Я також говорив із [президентом Франції Емманюелем] Макроном. Я сказав їм, що вони роблять не так багато, як вони повинні у питаннях санкцій. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють так багато, як вони повинні працювати для України».
Більше про стенограму розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського, щодо якої розпочато розслідування у США тут
В оприлюдненій стенограмі липневої розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського, зокрема, президент США каже, що Байден зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій його син – Гантер Байден був членом ради директорів.
«Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити разом із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим… Для мене це звучить кошмарно», – сказав Трамп.
У відповідь Володимир Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією і запевнив, що новий генеральний прокурор України «розбереться із ситуацією» та розслідуванням щодо Burisma.
«Проблема розслідування справи – фактично питання відновлення чесності, тому ми потурбуємося про це і працюватимемо над розслідуванням цієї справи. Ба більше, я би попросив вас поділитися будь-якою додатковою інформацією. Це допоможе розслідуванню», – зазначив президент України.
Палата представників американського Конгресу розпочала офіційний процес імпічменту – розслідування звинувачень на адресу президента Дональда Трампа щодо того, чи він заохочував президента України Володимира Зеленського провести розслідування, яке могло б вплинути на шанси обрання його політичного опонента – колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.
«Батьки-засновники» США, створюючи посаду президента, припускали, що можуть виникнути ситуації, коли людина на цій посаді зловживатиме своєю владою. Тож разом із посадою була розроблена і процедура усунення президента від влади. Відповідно до Конституції, президента можна усунути з посади за «державну зраду, хабарництво чи інші тяжкі злочини і правопорушення».
Багато юридичних коментаторів заявляють, що тиск на іноземного лідера, щоб він втрутився у вибори в США, – це така поведінка, яку засновники країни вважали б злочином, що тягне процедуру імпічменту.
Докладно про можливість імпічменту Дональду Трампу читайте тут
Стенограма (не дослівна розшифровка) розмови президентів США та України викладена на п’ятьох сторінках.
Зокрема, Дональд Трамп сказав: «Я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно. Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес».
«Є дуже багато розмов про сина (колишнього віцепрезидента США) Джо Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть розібратися з цим. Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим… Для мене це звучить кошмарно», – сказав Трамп.