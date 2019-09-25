Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася у липні 2019 року. Це сталося одразу після того, як Володимир Зеленський повідомив, що разом із дружиною Оленою взяв участь в офіційному прийнятті, організованому Дональдом Трампом та його дружиною Меланією 24 вересня. Допис президента Зеленського у Twitter дає можливість припустити, що президентам вдалося поспілкуватися.

Напередодні зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа ​Газети Washington Post та New York Times повідомили про скаргу інформатора на висловлювання президента США у липневій розмові із президентом України. Видання повідомили, що скарга була подана на адресу генерального інспектора розвідки США Майкла Аткінсона 12 вересня. Далі ЗМІ повідомили, що в перебігу цієї телефонної розмови президент США міг тиснути на українського колегу, домагаючись розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена – сина ймовірного суперника Трампа на виборах 2020 року від Демократичної партії Джо Байдена. А також і діяльності самого колишнього віцепрезидента США, який, нібито, свого часу змусив Київ усунути з посади генпрокурора.

25 вересня Палата представників американського Конгресу розпочала офіційний процес імпічменту – розслідування звинувачень на адресу президента Дональда Трампа щодо цієї телефонної розмови. Адміністрація Трампа заявила, що розмова з українським лідером була «дуже дружньою і цілком доречною», а спроби імпічменту президент США назвав черговим «полюванням на відьом».