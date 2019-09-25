«При Порошенку такого не було»: соцмережі обговорюють процедуру імпічменту Трампа

24 вересня Палата представників Конгресу США розпочала офіційний процес імпічменту Дональда Трампа. Спікерка палати Ненсі Пелосі оголосила про початок розслідування звинувачень на адресу президента Сполучених Штатів. Дональда Трампа звинувачують у тиску на президента України Володимира Зеленського щодо розслідування, яке б могло вплинути на шанси обрання Джо Байдена, опонента Трампа, президентом на виборах у 2020 році. Білий дім заявив, що розмова була «дуже дружньою і цілком доречною», а спроби імпічменту назвав «полюванням на відьом».

Українські соціальні мережі вибухнули реакціями на оголошення процесу імпічменту. Радіо Свобода зібрало найцікавіші з них.

«Це видно сьогодні із сьогоднішніх витоків у пресу, президент США підозрюється у тому, що скоїв серйозне зловживання владою, порушивши декілька законів і другу статтю Конституції»

У соціальний мережах почали жартома «​продавати»​ кепки з передвиборчої кампанії Трампа з написом «Make America great again».

А дехто придумав їм нове застосування.

«На фоні подій в Америці слоган «Зробимо ЇХ разом» заграв новими акцентами»



Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін написав: «Що б далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі знають, на що ми здатні».

Журналістка Мирослава Гонгадзе говорить про те, що «кожна криза це урок або нова можливість. Важливо це розпізнати і скористатись».

Журналіст Остап Яриш порівняв президентство Зеленського із новим сезоном серіалу «Слуга народу»: «І сміх, і гріх – якщо в його фіналі Трампу оголосять імпічмент».

Інші ж користувачі фантазують на тему того, що у новому сезоні серіалу про американську політику «Картковий будинок» президентом Сполучених Штатів стане Василь Голобородько, президент України у серіалі «Слуга народу», якого грав Володимир Зеленський.

Художник-ілюстратор Олександр Греков зобразив Володимира Зеленського в образі найманого вбивці з гри Hitman.

А так на думку користувачів соціальних мереж тепер може виглядати прапор Сполучених Штатів.

Дональд Трамп також відреагував на початок процесу свого імпічменту, назвавши його «президентським цькуванням».

Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в липні. У документі йдеться, що це не дослівний переказ діалогу.