Трамп на запрошення Зеленського приїхати в Україну: «я спробую»

Президент США Дональд Трамп на запрошення свого українського колеги Володимира Зеленського заявив, що постарається відвідати Київ.

«Я спробую. Я скажу, що знаю багато людей з України, чудових людей. Мені колись належав конкурс «Міс Всесвіт» багато років тому, я продав його перед тим, як став президентом… У нас була переможниця з України, і ми дізналися про країну в різних її проявах. Я вважаю, що це країна з неймовірним потенціалом», – сказав Трамп 25 вересня під час зустрічі із Зеленським «на полях» засідання Генасамблеї ООН.

Зі свого боку, український президент також подякував американському колезі за запрошення до Вашингтону, висловив сподівання, що цей візит може відбутися в найближчому майбутньому,і попросив уточнити його дату.

«Вони вам повідомлять», – відповів Трамп, вказуючи на журналістів.

Президент Володимир Зеленський вирушив до США 23 вересня для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН. Перебуваючи в Нью-Йорку, він провів низку зустрічей зі світовими лідерами.

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Крім Дональда Трампа, Зеленський провів переговори з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Востаннє чинний президент США (це був Джордж Буш) приїжджав до України у березні 2008 року.