Зеленський – Трампу: «ми маємо дві війни»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 25 вересня у Нью-Йорку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та подякував США за підтримку України, повідомляє пресова служба глави української держави.

«Ми маємо дві війни. Перша – з корупцією, але ми в цій війні, я певен, переможемо. Та моє першочергове завдання – зупинити війну на Донбасі й забрати назад наші території – Крим, Донбас. Дякую за вашу підтримку у цій справі», – зазначив Зеленський під час зустрічі.

Володимир Зеленський також наголосив на зацікавленості України в американських інвестиціях, вказано в повідомленні.

Дональд Трамп зазначив, що вважає Україну стратегічно важливою для ЄС. Президент США також наголосив на важливості збільшення товарообігу між країнами.

Зеленський подякував президенту США за запрошення відвідати Вашингтон та запросив його здійснити візит в Україну, вказує сайт президента України.