WP: в адміністрації Трампа намагалися перешкодити його зустрічі чи розмові з Зеленським

В адміністрації президента США Дональда Трампа намагалися не допустити його зустрічі чи розмови з президентом України Володимиром Зеленським, побоюючись, що Трамп використає цю розмову, щоб тиснути на Київ з метою отримати компромат на свого потенційного суперника на виборах 2020 року Джо Байдена, пише Washington Post.

«Надзвичайно багато людей намагалися не допустити зустрічі з тієї причини, що вона не буде зосереджена на відносинах України і США», – сказав WP один із колишніх чиновників, виступаючи за умови анонімності.

У Білому домі заперечили ці повідомлення, заявивши, що на засіданнях Ради національної безпеки такі побоювання не піднімалися і що метою Трампа було закликати Україну викорінити корупцію.

Речник Білого дому не відповів на прохання про коментар.

Зустріч Трампа і Зеленського має відбутися 25 вересня у США, де український президент перебуває з візитом і бере участь у роботі Генасамблеї ООН.

Минулого тижня видання The Washington Post та інші американські ЗМІ повідомили, що американський розвідник написав скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером. 19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.

21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.