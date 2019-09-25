Зеленський заявив, що його бесіда з Трампом була «приватна та конфіденційна»

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Нью-Йорку, що його розмова з американським колегою Дональдом Трампом була «приватною та конфіденційною».

На запитання, чи він хоче, щоб стенограму розмови оприлюднили, Зеленський відповів: «Побачимо».

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що дозволив оприлюднення «повністю розсекреченої та нередагованої стенограми» телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

Минулого тижня видання The Washington Post та інші американські ЗМІ повідомили, що американський розвідник написав скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером. 19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.

21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським буцімто тиснув на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена та його сина.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади. Про це оголосила у вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі.