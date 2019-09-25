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25 Вересень 2019, Київ 19:15
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Чи наговорив Трамп із Зеленським на імпічмент?

Чи наговорив Трамп із Зеленським на імпічмент?
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Президент України Володимир Зеленський запевнив у Нью-Йорку, що його липнева телефонна розмова із президентом США Дональдом Трампом була «приватною». А тиснути на Зеленського може, за його словами, одна людина – його шестирічний син. Напередодні спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила про ініціювання імпічменту президента США. Підставою Пелосі вважає саме розмову Трампа із Зеленським, в якій Трамп нібито вимагав розслідування проти свого політичного опонента від Демократичної партії – Джо Байдена. Трампа звинувачують у зловживанні службовим становищем. Чи наговорив Трамп із Зеленським на імпічмент? Про це йшлося у програмі «Ваша Свобода». Учасники програми: керівник Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, експерт-міжнародник Максим Ялі, народний депутат (партія «Слуга народу») Святослав Юраш.

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