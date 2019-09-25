Початок імпічменту: що далі?

У вівторок Палата представників американського Конгресу розпочала офіційний процес імпічменту – розслідування звинувачень на адресу президента Дональда Трампа щодо того, чи він заохочував президента України Володимира Зеленського провести розслідування, яке могло б вплинути на шанси обрання його політичного опонента – колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена. Голова Палати представників і лідер демократів у цій палаті Конгресу Ненсі Пелосі оголосила про початок розслідування на пресконференції, заявивши, що «ніхто не є понад законом». Білий дім заявив, що розмова з українським лідером була «дуже дружньою і цілком доречною», а спроби імпічменту президент США назвав черговим «полюванням на відьом».

Що означає імпічмент?

«Батьки-засновники» США, створюючи посаду президента, припускали, що можуть виникнути ситуації, коли людина на цій посаді зловживатиме своєю владою. Тож разом із посадою була розроблена і процедура усунення президента від влади. Відповідно до Конституції, президента можна усунути з посади за «державну зраду, хабарництво чи інші тяжкі злочини і правопорушення».

Але що саме слід вважати такими злочинами, незрозуміло. На практиці це може означати також корупцію й інші зловживання довірою громадськості.

Президентові не треба порушувати конкретний кримінальний закон, щоб вчинити злочин, що підпадає під визначення імпічменту.

Багато юридичних коментаторів заявляють, що тиск на іноземного лідера, щоб він втрутився у вибори в США, – це така поведінка, яку засновники країни вважали б злочином, що тягне процедуру імпічменту.

Що відбувається при імпічменті?

Помилковим уявленням про «імпічмент» є те, що він означає автоматичне відсторонення президента від посади. Насправді імпічмент означає, що Палата представників, нижня палата Конгресу, пред’являє обвинувачення – схоже до обвинувального висновку у кримінальній процедурі.

Немає єдиної думки щодо того, як слід розпочинати розслідування імпічменту. Дуг Коллінз, лідер республіканців у комітеті з питань судової влади Палати представників, стверджує, що офіційне розслідування імпічменту не починається, доки палата у повному складі не проголосує за дозвіл на неї. Але депутати-демократи вважають, що такого голосування не потрібно.

Раніше розслідування імпічменту проводив саме комітет з питань судової влади Палати представників, але лідери Демократичної партії також можуть обрати можливість призначити для цього спеціальний комітет в іншому складі.

Якщо проста більшість із 435 членів Палати представників схвалить обвинувачення, яке називають «статті імпічменту», процес переходить до Сенату, верхньої палати, яка проводить судовий процес для визначення вини президента.

У такому процесі члени Палати представників виступають у ролі прокурорів, сенатори – в ролі присяжних; головує на такому засіданні голова Верховного суду США. Для засудження й усунення президента з посади необхідні дві третини голосів у Сенаті зі 100 членів цієї палати.

Законодавці не зобов’язані доводити свою позицію «поза розумним сумнівом», що є доказовим стандартом у звичайному кримінальному процесі.

Розподіл сил за партійною належністю в Конгресі

У Палаті представників є 235 демократів, 199 республіканців і один незалежний депутат. Тож демократи можуть розпочати процес імпічменту Трампа без підтримки республіканців.

У 1998 році, коли республіканці мали більшість у Палаті представників, нижня палата Конгресу голосувала в основному за партійною належністю за чи проти імпічменту президента Білла Клінтона, який належав до Демократичної партії. Між початком процедури імпічменту і завершенням її у Палаті представників пройшло два з половиною місяці.

Зараз у сенаті є 53 республіканці, 45 демократів і двоє незалежних, які зазвичай голосують разом із демократами. Для засудження й усунення президента потрібно 67 голосів. Тож, щоб Трампа було усунуто з посади за процедурою імпічменту, проти нього мали б проголосувати щонайменше 20 республіканців і всі демократи й незалежні сенатори.

Тим часом республіканська більшість у Сенаті може проголосувати за негайне відхилення обвинувачень проти Трампа, навіть не розглядаючи доказів.

За історію США процедура імпічменту була застосована досі тричі, але жоден президент не був відсторонений від посади внаслідок імпічменту. Один із них, президент Річард Ніксон, сам подав у відставку в 1974 році, перш ніж процедуру імпічменту було завершено. Ще двох президентів, Ендрю Джонсона у 1868 році і Білла Клінтона, розслідувала, згідно з процедурою імпічменту, Палата представників, але не засудив Сенат.

Хто стане президентом, якщо Трампа таки усунуть?

У разі малоймовірного випадку, якщо Сенат засудить Трампа, віцепрезидент Майк Пенс стане президентом до кінця терміну Трампа, який закінчується 20 січня 2021 року.

Чи є інші способи усунути президента США?

Відповідно до 25-ї поправки до Конституції США, президента може замінити віцепрезидент, якщо керівник не зможе виконувати обов’язки через непрацездатний фізичний або психічний стан. Цей процес починається з того, що віцепрезидент і більшість членів уряду повідомляють Конгрес про те, що президент не здатний виконувати свою роботу.

Матеріал підготовлений за матеріалами агентства «Ройтерс».