Зеленський в ООН закликав допомогти подолати головну перешкоду сталому розвитку України – війну

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту підтримувати Україну в поверненні українських територій політико-дипломатичним шляхом, припиненні війни і встановленні миру.

Під час участі у Діалозі лідерів на саміті ООН із питань Цілей сталого розвитку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку (США) український президент наголосив, що російська агресія перешкоджає розвиткові України.

Показники України можуть і повинні бути значно кращими, бо країна обрала правильний шлях до розвитку і тепер настав час рухатися ним «швидше та впевненіше», наголосив Зеленський.

«На цьому шляху сьогодні два бар’єри. Перший – це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують спротив. Але з цим нова українська влада обов’язково впорається. Другий бар’єр набагато складніший. І нам його не подолати без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України», – сказав він.

Президент нагадав, що через окупацію Криму й частини Донбасу в Україні було зруйновано критично важливу інфраструктуру та промислові об’єкти, втрачено міжгалузеві зв’язки і «найголовніше – Україна втратила понад 13 тисяч громадян».

«Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, що аплодують вторгненню до інших держав і порушенню прав і свобод людини», – сказав український президент.

Президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у США, 24 вересня він мав низку зустрічей зі світовими лідерами, зокрема, з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Очікується, що 25 вересня президент України проведе переговори зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.