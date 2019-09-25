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25 Вересень 2019, Київ 23:54
Новини | Політика

Трамп – Зеленському: «сподіваюся, що ви разом з Путіним вирішите вашу проблему»

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент США Дональд Трамп. Нью-Йорк, 25 вересня 2019 року

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Президент США Дональд Трамп заявив, що проблему територіальної цілісності України потрібно вирішувати разом із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це американський лідер сказав у публічному спілкуванні з президентом України Володимиром Зеленським перед початком їхніх переговорів у Нью-Йорку.

«Я дуже сподіваюся, що ви та президент Путін зможете зібратися та вирішити вашу проблему», – сказав Трамп, звертаючись до Зеленського.

Трамп також нагадав, що Росія анексувала український Крим за президентства його попередника Барака Обами.

США, Євросоюз, ряд інших країн та Україна в кілька етапів запровадили проти Росії санкції – спершу через анексію Криму, згодом через роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Росія вважає окупацію та анексію Кримського півострова «відновленням історичної справедливості» і також заперечує свою пряму участь у протистоянні на Донбасі.

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп в оприлюдненій Білим домом у середу стенограмі розмови за 25 липня цього року дійшли спільної думки про те, що європейські держави роблять не достатньо кроків для допомоги Україні.

/**/ /**/ /**/ Президенти України та США Володимир Зеленський (п) та Дональд Трамп
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