«Законодавці США один наперед одного висловлюють свою підтримку Україні» – Мирослава Гонгадзе

Гості програми «Ваша Свобода»: Максим Ялі, експерт-міжнародник; Святослав Юраш, народний депутат України («Слуга народу»); Мирослава Гонгадзе, керівник Української служби «Голосу Америки»

Володимир Зеленський запевнив у Нью-Йорку, що його липнева телефонна розмова з Дональдом Трампом була приватною, а тиснути на Зеленського може одна-єдина людина – це його 6-річний син. Напередодні спікер Палати представників Конгресу США, нижньої палати американського парламенту, Ненсі Пелосі заявила про ініціювання процедури імпічменту президента США. Підставою для цього пані Пелосі вважає саме розмову Трампа з Зеленським, яка відбулася тоді, у липні, в якій Трамп нібито вимагав розслідування в Україні проти свого, Дональда Трампа, політичного опонента від Демократичної партії Джо Бандена і його сина. Трампа звинувачують у зловживанні службовим становищем.

Олександр Лащенко: Пане Ялі, невже Україні так щастить чи не щастить? Пам’ятаємо попередні вибори 2016 року, потім скандал навколо політтехнолога Пола Манафорта, який тоді допомагав Януковичу в Україні, а потім був певний час керівником штабу Дональда Трампа. Зараз Пол Манафорт сидить в американській в’язниці. І знову Україна в центрі уваги. Тепер протистояння внутрішньоамериканське – Дональд Трамп-Джо Байден і його син Гантер Байден. І що в такій ситуації робити Володимиру Зеленському?

Трамп може переграти цю ситуацію навпаки і вийти переможцем у цьому скандалі

Максим Ялі: Я написав блог, який назвав «Українська карма Трампа: чи бути імпічменту?»... Зараз стартує кампанія по переобранню Трампа у 2020 році. І цей скандал номінально стає набагато гучнішим.

У 2016 році Трамп був змушений звільнити Пола Манафорта. І у вересні 2016 року багато експертів казали, що це останній хрест на перспективи Трампа обратися. Тепер виходить навпаки. Я переконаний, що Трамп може переграти цю ситуацію навпаки і вийти переможцем у цьому скандалі, з цієї битви.

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«Я не злий, у мене просто пам'ять гарна». Це повністю стосується Дональда Трампа

Трампу абсолютно не логічно її (зустріч з Зеленським – ред.) скасовувати, тому що це буде сприйнято, принаймні демократами, як непряма згода зі своєю провиною. І це лише додасть олії у вогонь скандалу.

Республіканці і Дональд Трамп, може, готувалися до імпічменту і спровокували певним чином демократів зробити цей крок саме зараз, розпускаючи чутки, що нібито у телефонній розмові Трамп тиснув. Хоча Трамп це категорично заперечує. Ну, дуже оперативно Трамп дав згоду на оприлюднення стенограми. Він призначив її оприлюднення на момент зустрічі з Зеленським. З точки зору шоу, все зроблено дуже прискіпливо, коли всі очікують... Демократи «клюнули» і, як то кажуть, повелися.

«Я не злий, у мене просто пам'ять гарна». Це повністю стосується Дональда Трампа. Є в принципі і певні позитиви для України. Цей скандал з’явився саме напередодні зустрічі з Трампом... Зараз пану Зеленському тиск буде набагато менший. Йому буде набагато легше відбитися від атак Трампа.

– Пані Гонгадзе, дійсно, це ще гучніший скандал, ніж тоді з Манафортом, тепер внутрішньоамериканський політичний, де так чи інакше присутня Україна, навіть поза її волею, цього разу – президент Зеленський...

Мирослава Гонгадзе: Цей скандал набагато гучніший, тому що він призводить до можливого імпічменту президента. Насправді це дуже-дуже принциповий момент у світовій історії і в американській в принципі.

Це велика проблема для Байдена також, тому що він падає в рейтингах зараз

Процедура імпічменту – це дуже складний процес. Ненсі Пелосі вже декілька разів відмовлялася почати цю процедуру на підставі інших звинувачень щодо втручання Росії у виборчу кампанію в США. Цей процес може вдарити так само проти і демократів. Тому вони дуже обережно ставилися до цього. Але тут вже повстало питання національної безпеки США. Якщо б демократи не відреагували, то це так само вдарило б по них.

Це велика проблема для Байдена також, тому що він падає в рейтингах зараз. Як кажуть, якщо неправда поширюється, то поширюється всюди. А спростування насправді люди мало чують.

Постійне згадування Джозефа Байдена, корупція і Україна – це проблема для самого Байдена, для самої кампанії. Саме тому він зайняв дуже активну позицію – вимагає оприлюднення всієї інформації. Телеканали лівого спрямування, такі як CNN, CNBC, детально розповідають, що взагалі коїлося в Україні, як знімали Шокіна, пояснюють глядачам. Але, наприклад, праві канали, такі як Fox News, дуже часто помиляються у наданні чіткої, правдивої інформації. І дуже багато людей не розуміють, що насправді відбувається.

Американці про це постійно говорять, про те, що нібито був тиск, як вони стверджують, на Україну і українського президента, особливо коли відбувається російська агресія, війна і так далі. Це важливо насправді для України, тому що законодавці США буквально один наперед одного висловлюють свою підтримку Україні і заявляють, що не можна так робити, що це національна безпека США, Україна захищається від Росії.

– Пане Юраш, що робити Україні в такій ситуації? Розгортається неабияка гостра боротьба у державі №1 у світі – США, можна сказати, головному союзникові України. Водночас Володимиру Зеленському доводиться бути поза його волею, можна сказати, в епіцентрі цього протистояння – Дональда Трампа з його опонентами по Демократичній партії.

Україна має право вибирати альянс, а не отримати диктування цих альянсів від Росії

Святослав Юраш: Україні потрібно поважати вибір американського народу. Так як і Америка поважає вибір українського народу. Відразу після перемоги на виборах Зеленський отримав дзвінок від президента Америки. Більше того, у медіа відразу з’явилися новини щодо запрошення до зустрічі президента Зеленського з Трампом. Я бачив і бачу відкритість та теплоту у відносинах між двома лідерами. Я думаю, що сьогодні під час зустрічі ця ситуація підтвердиться і закріпиться.

Наш національний інтерес у відновленні міжнародного правопорядку, за яким і Крим, і Донбас є Україна. І Україна має право вибирати альянс, а не отримати диктування цих альянсів від Росії. Америка саме цей інтерес і має перед собою. У нас з Америкою дотичність цілей, дотичність інтересів.