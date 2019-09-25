Зеленський похвалив генпрокурора Рябошапку в присутності Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив 25 вересня у присутності преси перед початком переговорів із американським колегою Дональдом Трампом, що Україна не має зобов’язань розслідувати або не розслідувати справу, яка стосується сина ймовірного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року демократа Джо Байдена. Про це повідомляє ТСН.

«Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна. У нас новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка, дуже гарна, чесна людина, із західною освітою і західним досвідом, і чи буде він розглядати – він повинен розглядати будь-які справи, які тут можуть бути обіцянки?» – відзначив Зеленський.

«У нас є багато важливіших питань. Це справи, які дійсно дуже важливі для кожного українця – це Іловайськ, це Майдан, це корупція, про яку зараз говорив президент Трамп, і ви знаєте, над чим він працює», – додав Зеленський.

Раніше 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Трампа і Зеленського по телефону. В тій розмові Трамп сказав: «Я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно. Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес».

Він додав, що «є дуже багато розмов» про сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

«Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити разом із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим…», – сказав Трамп.

У відповідь Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією. Він запевнив, що новий генеральний прокурор України «розбереться із ситуацією» та розслідуванням щодо Burisma.

«Наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, який буде затверджений парламентом та розпочне працювати у вересні», – наголосив Зеленський.

«Проблема розслідування справи – фактично питання відновлення чесності, тому ми потурбуємося про це і працюватимемо над розслідуванням цієї справи. Ба більше, я би попросив вас поділитися будь-якою додатковою інформацією. Це допоможе розслідуванню», – зазначив президент України.