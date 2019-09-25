Чи наговорив Трамп із Зеленським на імпічмент?

Президент України Володимир Зеленський запевнив у Нью-Йорку, що його липнева телефонна розмова із президентом США Трампом була «приватною». А тиснути на Зеленського може одна людина – його шестирічний син. Напередодні спікер Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі заявила про ініціювання імпічменту президента США. Підставою Пелосі вважає саме розмову Трампа із Зеленським, в якій Трамп нібито вимагав розслідування проти свого політичного опонента – Байдена. Трампа звинувачують у зловживанні службовим становищем.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Мирослава Гонгадзе, керівник Української служби «Голосу Америки»; Святослав Юраш, народний депутат (партія «Слуга народу»); Максим Ялі, експерт-міжнародник. Ведучий: Олександр Лащенко.