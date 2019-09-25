Трамп звинуватив демократів у тиску на Зеленського

Президент США Дональд Трамп звинуватив неназваних членів Демократичної партії у тиску на президента України Володимира Зеленського у справі щодо чільного демократа Джо Байдена та його сина Гантера.

«Я мав розмову з лідером республіканців у Палаті представників Кевіном Маккарті та іншими республіканцями та проінформував їх, що я повністю підтримую прозорість щодо так званого повідомлення інформатора, хоча ці повідомлення були отримані не з перших рук. Крім того, я наполягаю на прозорості щодо того, що стосується Байдена та його сина Гантера та мільйонів доларів, які були виведеніз Китаю та України, коли він (Джо Байден – ред.) був віцепрезидентом США. Крім того, я вимагаю прозорості від демократів, які побували в Україні і намагалися змусити нового президента вжити певних заходів», – заявив Трамп на пресконференції в Нью-Йорку 25 вересня після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Трампа і Зеленського по телефону. В тій розмові Трамп сказав: «Я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно. Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес».

Він додав, що «є дуже багато розмов» про сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

«Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити разом із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим…», – сказав Трамп.

У відповідь Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією. Він запевнив, що новий генеральний прокурор України «розбереться із ситуацією» та розслідуванням щодо Burisma.

«Наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, який буде затверджений парламентом та розпочне працювати у вересні», – наголосив Зеленський.

«Проблема розслідування справи – фактично питання відновлення чесності, тому ми потурбуємося про це і працюватимемо над розслідуванням цієї справи. Ба більше, я би попросив вас поділитися будь-якою додатковою інформацією. Це допоможе розслідуванню», – зазначив президент України.