Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Серпень 2019, Київ 09:07
Новини | Міжнародні

Трамп назвав ім’я майбутнього в.о. директора Національної розвідки США

​​Магвайр був віцеадміралом Військово-морських сил США

Дивитись коментарі

Директор Національного антитерористичного центру США Джозеф Магвайр стане виконувачем обов’язків очільника Національної розвідки США, повідомив американський президент Дональд Трамп у Twitter.

Він заявив, що Магвайр почне працювати 15 серпня.

Магвайр був віцеадміралом Військово-морських сил США. У 2010 році пішов у відставку.

Він замінить на посаді директора Національної розвідки США Дана Коутса, оцінки якого щодо російських загроз безпеці США часто розбігалися з оцінками президента.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG