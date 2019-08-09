Трамп назвав ім’я майбутнього в.о. директора Національної розвідки США

Директор Національного антитерористичного центру США Джозеф Магвайр стане виконувачем обов’язків очільника Національної розвідки США, повідомив американський президент Дональд Трамп у Twitter.

Він заявив, що Магвайр почне працювати 15 серпня.

Магвайр був віцеадміралом Військово-морських сил США. У 2010 році пішов у відставку.

Він замінить на посаді директора Національної розвідки США Дана Коутса, оцінки якого щодо російських загроз безпеці США часто розбігалися з оцінками президента.