США: Трамп вирішив замінити голову розвідки

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вирішив замінити директора національної розвідки Дана Коутса, оцінки якого щодо російських загроз безпеці США часто розбігалися з оцінками самого Трампа.

Як написав президент у твітері, він висуває на місце координатора всіх 17 спецслужб країни конгресмена-республіканця Джона Раткліффа з Техасу, відомого своєю прихильністю до Трампа.

Трамп також подякував Коутсові за службу і заявив, що ближчим часом буде призначений виконувач обов’язків директора розвідки.

Коутс, колишній сенатор від штату Індіана, залишить посаду 15 серпня.

У минулому він заявляв прокурорам, що Трамп вимагав від нього публічно заперечити будь-який зв’язок між Росією і виборчою кампанією Трампа 2016 року.

Дональд Трамп у суперечці зі спецслужбами США навколо втручання Росії в ті вибори став на бік президента Росії Володимира Путіна: обидва твердили, що такого втручання не було. Всі 17 спецслужб США дійшли висновку, що це втручання було, потім цей факт підтвердило й розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Директор національної розвідки є за посадою також найвищим радником президента США з питань розвідки.