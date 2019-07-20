У розвідці США заявили про створення нового напрямку щодо безпеки виборів

В американській розвідці повідомили про створення нової посади, яка буде повністю зосереджена на питаннях безпеки виборів. Директор національної розвідки США Ден Коутс 19 липня заявив, що розвідувальне відомство країни «має належним чином узгодити свої ресурси, щоб забезпечити максимальну підтримку цієї критично важливої проблеми».

Коутс сказав, що відповідального за безпеку виборів, в тому числі волевиявлення у 2020 році, обрали співробітника розвідки Шелбі Пірсона.

За словами Коутса, Пірсон буде його головним радником з питань загроз виборам.

Американські чиновники нині намагаються запобігти ймовірним загрозам щодо безпеки президентських виборів 2020 року в США після того, як представники розвідки заявили, що російське втручання в кампанію 2016 року підвищило шанси Дональда Трампа у його перемозі над конкуренткою від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Росія втручання у вибори в США заперечує, Трамп також неодноразово відкидав звинувачення в тому, що його команда в ході кампанії вступила в змову з росіянами.