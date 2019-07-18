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18 Липень 2019, Київ 09:12
Новини | Міжнародні

США: Конгрес заблокував спробу запустити процес імпічменту Трампа

За резолюцію проголосували 95 конгресменів, 332 висловилися проти

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Резолюція щодо початку процедури усунення з посади президента США Дональда Трампа не знайшла у середу підтримки в Палаті представників американського Конгресу. Спроба конгресмена-демократа з Техасу Ал Гріна почати процедуру імпічменту президента була заблокована парламентаріями. За резолюцію проголосували 95 конгресменів, 332 висловилися проти.

Американські аналітики припускають, що до теми імпічменту законодавці ще можуть повернутися після запланованого на наступний тиждень виступу в Палаті представників спецпрокурора Роберта Мюллера, який керував розслідуванням російського втручання в американські вибори.

/**/ /**/ /**/ Президент США Дональд Трамп
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Раніше Мюллер дійшов висновку, що зібрані в перебігу розслідування докази не дають підстав вважати Дональда Трампа безпосередньо причетним до підривних дій Москви, проте він не вказав, чи перешкоджав президент роботі слідства. Росія будь-яке втручання у вибори в США та інших країнах заперечує.

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