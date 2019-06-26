Спецпрокурор Мюллер виступить на слуханнях у Конгресі США

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який очолював розслідування російського втручання в американські президентські вибори і можливі зв’язки людей із передвиборного штабу Дональда Трампа з представниками Москви, дасть свідчення на слуханнях в комітетах Палати представників у судових справах і у справах розвідки. Слухання будуть публічними.

Представники двох комітетів повідомили, що Мюллер оголосив про готовність дати свідчення 17 липня після отримання офіційних повісток з вимогою з’явитися на засідання.

«Американці зажадали, щоб спеціальний прокурор виступив і пояснив, що його команда досліджувала, виявила і визначила щодо російських атак на нашу демократію», – йдеться в заяві голів двох комітетів.

В офісі Мюллера ситуацію не коментували.

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У звіті спеціального прокурора, оприлюдненому два місяці тому, наведено численні дані втручання Росії в американський виборчий процес, проте в результаті розслідування не було виявлено ознак змови людей з оточення президента Трампа з російськими представники.

Водночас спеціальний прокурор відмовився зробити висновок про те, чи перешкоджав президент Трамп розслідуванню.

Критики Дональда Трампа, серед яких керівництво Палати представників, більшість у якій належить демократам, вважають, що президент перешкоджав правосуддю, тобто порушив закон. Вони сподіваються, що колишній спеціальний прокурор підтвердить цю точку зору.

Сам Роберт Мюллер не хотів добровільно виступати на слуханнях. Він попередив, що в своїх відповідях він не вийде за рамки висновків, зроблених у його звіті.