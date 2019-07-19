Західні дипломати високо оцінили роботу ЦВК перед виборами в Україні

Дипломати США і ЄС звертають увагу на зростання довіри українців до Центральної виборчої комісії.

«Рівень довіри українців до ЦВК за короткий час зріс до 70 відсотків», – сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, звертаючись до короткотермінових міжнародних спостерігачів ENEMO у Києві.

Тейлор послався на опитування Національного демократичного інституту США (NDI), за якими рівень оптимізму у державі після президентських виборів також суттєво зріс.

Тейлор наголосив, що Сполучені Штати розцінюють безпеку України як свою безпеку і зазначив, що вибори є важливою складовою.

«Ми переконані, що успіх українців у встановленні демократичної, процвітаючої та безпечної України відштовхує Росію», – наголосив чільний дипломат США в Києві.

Голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі заявив міжнародним спостерігачам, що дотепер чув лише про дрібні порушення під час передвиборчої кампанії до Верховної Ради.

Мінґареллі також високо оцінив ЦВК. Він назвав роботу голови ЦВК Тетяни Сліпачук «чудовою» і висловив переконання, що все буде добре на парламентських виборах у неділю, 21 липня.

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) планує презентувати свій попередній звіт про вибори до Верховної Ради у вівторок, 23 липня.