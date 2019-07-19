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19 Липень 2019, Київ 08:01
Новини | Політика

Сьогодні останній день агітації для кандидатів на виборах до Верховної Ради

21 липня українці обиратимуть новий склад парламенту

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19 липня в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.

«Кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування», – йдеться у законі «Про вибори народних депутатів України».

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Закон також передбачає, що передвиборні агітаційні матеріали знімаються 2з 24 години останньої п1ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».

21 липня в Україні відбудуться дочасні вибори до Верховної Ради України за змішаною системою – половину депутатів обиратимуть за закритими партійними списками, а поливну – на мажоритарних округах.

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