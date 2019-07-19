Сьогодні останній день агітації для кандидатів на виборах до Верховної Ради

19 липня в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.

«Кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування», – йдеться у законі «Про вибори народних депутатів України».

Закон також передбачає, що передвиборні агітаційні матеріали знімаються 2з 24 години останньої п1ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».

21 липня в Україні відбудуться дочасні вибори до Верховної Ради України за змішаною системою – половину депутатів обиратимуть за закритими партійними списками, а поливну – на мажоритарних округах.