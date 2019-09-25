Імпічмент в Америці і Україна: що може показати розслідування (світова преса)

Президентство Дональда Трампа від самого початку було затьмарено підозрами у співпраці з закордонним урядом для перемоги на виборах, але демократи, які говорили про можливість імпічменту, від самого початку вирішили вдарити лише зараз. Чому? Про це пише оглядач New York Times. Українська справа – це лише вершечок айсберга, який може перевищити розмірами розслідування Роберта Мюллера про зв’язки Трампа з Росією, попереджає оглядач часопису Newsweek. І, нарешті, почути голос самих українців, які опинилися у центрі американського скандалу, на сторінках газети New York Times закликає українська дослідниця Альона Гетьманчук.

Президентство Дональда Трампа супроводжує скандал за скандалом, і лише зараз демократи зважилися оголосити про імпічмент. Чому? А тому, зазначає Карл Гулс, оглядач New York Times, що демократи вірять, що справа настільки очевидна, тобто проста і серйозна, що вона має шанс на успіх. «Ми не просимо закордонні уряди допомогти нам з виборами», – цитує оглядач Карл Гулс​ слова спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

«На відміну від попереднього розслідування, яке вів спеціальний прокурор Роберт Мюллер про втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році і про можливе перешкоджання слідству з боку президента Трампа, демократи вважають, що нинішні звинувачення є гранично чіткими», – зауважує оглядач.

Відмова президента дати хід скарзі інформатора та використання військової допомоги як переговорної фішки для того, щоб отримати компромат на політичного суперника, на думку демократів є настільки очевидними порушеннями, що мають переконати навіть скептиків, що цей президент перейшов їхню міру терпіння.

Для багатьох демократів вирішальним стало питання національної безпеки, адже йшлося про військову допомогу для союзника, на якого було здійснено напад. «Тут ідеться про зловживання повноваженнями за рахунок національної безпеки», – наводить оглядач думки конгресменів-демократів.

Оголошення імпічменту несе багато ризиків для демократів, бо республіканці і так весь час говорили, що їхнього однопартійця «переслідують». Невідомо, наскільки серйозним звинуваченням є сама розмова з українським президентом Зеленським. Щоправда, спікер Палати представників та інші демократи говорять, що крім роздруківки розмови, вони хотіли б побачити і зміст доповідної записки, бо вони очікують, що там може йтися про більше, ніж про одну телефонну розмову.

Усвідомлюючи ці ризики, навіть керівництво Демократичної партії утримувалося від різких кроків – колись у приватній розмові Ненсі Пелосі казала, що Палата представників не піде на імпічмент, хіба би президент не залишив їм вибору. На думку демократів, саме це зараз і сталося, вважає оглядач New York Times.

Звинувачення щодо України – це лише верхівка айсберга, вважає оглядач часопису Newsweek. Він нагадує про численні порушення, які вчинив Трамп досі, включно з доведеними випадками перешкоджання юстиції, фальсифікаціям у бізнесі та понад 20 звинуваченнями у сексуальних нападах, і стверджує, що все це лише квіточки у порівнянні з українською справою, що не 10 днів тому почалася і навряд чи закінчиться публікацією тексту розмови з українським президентом Зеленським. Як виглядає зараз, доповідна записка інформатора стосувалася не лише цієї розмови, а і розмов з іншими світовими лідерами.

Оглядач нагадує, що у травні минулого року Україна раптом перестала співпрацювати з розслідуванням Мюллера, хоча саме в руках українців були докази вини Пола Манафорта, з якого це розслідування і розпочалося, і який, за словами самого Трампа, міг призвести до його падіння. За тодішніми повідомленнями, у Києві вважали за краще триматися від цієї справи по далі, бо Україні йшлося про те, щоб не втратити політичну та військову допомогу США. Оглядач Newsweek при цьому сумнівається, що у Києві самі дозріли до цього рішення. На його переконання, швидше за все цю думку донесли українському керівництву різні радники і помічники президента Трампа.

Розслідування Конгресу, на думку оглядача Newsweek, може показати, що йдеться не лише про хабарництво і шантаж, а і про те, що європейську країну, яка потерпає від російського нападу, використовують для того, щоб захистити Трампа від імпічменту

Оглядач нагадує про різні попередні публікації преси, де говориться про те, що особистий адвокат Трампа Руді Джуліані мав клієнтів і в Україні, зокрема у Харкові. А це дозволяло Джуліані часто відвідувати Україну і просувати там бізнесові інтереси свого головного американського клієнта. Як писала тоді газета Times, Джуліані зустрічався з тодішнім президентом України Петром Порошенком і його рішенням Манафорта тоді зняли з гачка. Після «годинних» переговорів з Джуліані Україна отримала військову допомогу, і про це також писали газети як про прямий причинно-наслідковий зв’язок. Тож оглядач передбачає, що в процесі розслідування може вийти на поверхню модель переговорів, які вів Трамп – політичні послуги в обмін на допомогу США.

Розслідування Конгресу, на думку оглядача Newsweek, може показати, що йдеться не лише про хабарництво і шантаж, а і про те, що європейську країну, яка потерпає від російського нападу, використовують для того, щоб захистити Трампа від імпічменту.

А що з цього приводу думають самі українці? Під такою назвою New York Times публікує колонку українського аналітика, директора Центру нової Європи Альони Гетьманчук. Вони говорить, що в усьому цьому скандалі, пов’язаному з американською внутрішньою політикою, Україна звучить як вічно і безнадійно корумпована держава, хоч кожен неупереджений оглядач знає, що за останні п’ять років було зроблено більший поступ у боротьбі з корупцією, ніж за весь попередній час. І все це відбувається на тлі триваючої військової агресії Росії.

Україна зараз стоїть перед перспективою стати подвійною жертвою: з одного боку, жертвою агресії Путіна; з іншого – жертвою бажання Трампа бути переобраним будь-якою ціною

«Україна зараз стоїть перед перспективою стати подвійною жертвою: з одного боку, жертвою агресії пана Путіна; з іншого – жертвою бажання пана Трампа бути переобраним будь-якою ціною», – пише Альона Гетьманчук.

На її думку, прохання американського президента щодо того, щоб провести розслідування щодо його опонента якраз підтримувало політичну корупцію та замовне правосуддя, з яким українці намагаються боротися у своїй країні, і на що було спрямовано сотні мільйонів доларів американської допомоги.

«Справжня «прихильність», яку пан Зеленський може надати Вашингтону, – це продемонструвати своїми вчинками, що в Україні серйозно почала діяти незалежна некорумпована судова влада, і що США не інвестували в країну стільки років марно. Якщо пан Трамп хоче підсилити свою кампанію за допомогою України, він може це зробити, допомагаючи пану Зеленському закінчити війну на сході на умовах, прийнятних для українського народу», – переконана Альона Гетьманчук.

Україна хотіла б залишатися і надалі надійним партнером Сполучених Штатів, а не джерелом «компроматів» для внутрішньої політичної боротьби, зазначає аналітик.