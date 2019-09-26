Зеленський про стенограму розмови з Трампом: «думав, що вони опублікують свою частину»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не виступає проти публікації стенограми своєї телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, але «просто думав, що вони опублікують свою частину».

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Нью-Йорку 25 вересня після того, як Білий дім опублікував текст телефонної розмови президентів, що відбулася в липні.

Зеленський також сказав, що не хоче, щоб Україну втягували у вибори іншої країни з будь-яким результатом, тому він заявляє, що на нього ніхто тиснути не може і не буде.

Зеленський додав, що зміст дзвінків між президентами незалежних країн не повинен публікуватися, бо «є геополітика, є якісь плани».

Через цю телефонну розмову Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади. Трампа звинуватили в імовірному тиску на українського президента з вимогою провести розслідування щодо Джо Байдена, потенційного головного конкурента Трампа на виборах 2020 року.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Трампа і Зеленського по телефону. В тій розмові Трамп сказав: «Я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно. Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес».

Він додав, що «є дуже багато розмов» про сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

«Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити разом із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим…», – сказав Трамп.

У відповідь Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією. Він запевнив, що новий генеральний прокурор України «розбереться із ситуацією» та розслідуванням щодо Burisma.

Український президент також заявив, що «на 100%» згоден із Трампом, який назвав колишнього посла США в Україні Марі Йованович поганим послом.

«Її ставлення до мене було далеким від ідеалу, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його стороні. Вона б не прийняла мене як нового президента достатньо добре», – цитує Білий дім Зеленського.

Під час розмови Трамп наголосив, що канцлер Німеччини Анґела Меркель говорить про Україну, але «нічого не робить».

У відповідь Зеленський погодився з американським президентом: «Ви абсолютно праві. Не на 100%, а фактично на 1000%. І я можу сказати вам таке. Я говорив і зустрічався з Анґелою Меркель. Я також говорив із [президентом Франції Емманюелем] Макроном. Я сказав їм, що вони роблять не так багато, як вони повинні у питаннях санкцій. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють так багато, як вони повинні працювати для України».