Президент США Дональд Трамп звинуватив неназваних членів Демократичної партії у тиску на президента України Володимира Зеленського у справі щодо чільного демократа Джо Байдена та його сина Гантера. Раніше 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Трампа і Зеленського по телефону. В тій розмові Трамп сказав: «Я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно. Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес». Він додав, що «є дуже багато розмов» про сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. У відповідь Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією. Він запевнив, що новий генеральний прокурор України «розбереться із ситуацією» та розслідуванням щодо Burisma. (Відео АР)