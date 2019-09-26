У Конгресі США оприлюднили текст скарги співробітника розвідки на розмову Трампа і Зеленського

Комітет з розвідки Палати представників США опублікував розсекречену скаргу співробітника американської розвідки на телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня цього року. Текст документа з’явився на сайті комітету.

«Я глибоко стурбований тим, що дії, описані нижче, є серйозною або кричущою проблемою, зловживанням або порушенням закону чи виконавчого наказу», – йдеться в тексті від інформатора.

З копії документа випливає, що він датований 12 серпня і адресований головам комітету з розвідки Сенату і Палати представників США Річарду Бурру та Адаму Шиффу.

У документі йдеться, що чиновники Білого дому намагалися «заблокувати» стенограму телефонної розмови 25 липня.

«Ця скарга є дорожньою картою для нашого розслідування і надає Комітету важливу інформацію, з якої можна ознайомитися з іншими свідками і документами», – прокоментував скаргу Адам Шифф.

Він запевнив, що розвідка «зробить все можливе», щоб захистити інформатора.

У ці хвилини виконувач обов’язків директора Національної розвідки США Джозеф Магвайр виступає перед американськими законодавцями щодо розгляду адміністрацією скарги інформатора, що призвела до початку розслідування, результатом якого може стати імпічмент президента Дональда Трампа.

Напередодні Білий дім оприлюднив стенограму згаданої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.