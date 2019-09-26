Зеленський «спалює мости» з Європою: західні реакції на його критику Німеччини та Франції

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом США Дональдом Трампом погодилися, що Європа робить недостатньо для допомоги Україні. Це випливає з їхньої розмови від 25 липня, яку у середу опублікував Білий дім. Як на слова Зеленського відреагували на Заході, та чи загрожує це відносинам України з ЄС?

Американський журналіст Джош Рогін вважає, що Білий дім просто «кинув Зеленського під автобус, оприлюднивши те, що він образив Меркель та Макрона».

Європейське видання EuObserver виходить із заголовком «Український президент спалює мости в Європі».

Оглядач Ендрю Реттман вважає, що ця ситуація навколо критики Зеленським Франції та Німеччини може нашкодити його відносинам з цими державами.

Це, в свою чергу, зіграє на руку Росії, переконаний автор.

«Також це може нашкодити його авторитету в Україні, де 41-річний колишній комік стикався з критикою через брак кваліфікації для своєї посади», – мовиться в статті.

Західний банкір Тімоті Еш погоджується, що Зеленський не виглядає добре після таких слів в бік Франції та Німеччини.

Проте не всі оглядачі вважають, що слова Зеленського коштуватимуть йому гарних відносин з Берліном і Парижем.

«Не впевнений, що це дуже зашкодить Зеленському з Меркель та Макроном. Його коментар був у контексті економічних санкцій проти Росії. Ні Берлін, ні Париж не здивуються, що Київ вважає, що вони повинні робити більше, коли мова йде про санкції», – написав у своєму Twitter експерт аналітичного центру Brookings Institution, експосол США у Києві Стівен Пайфер.

«Україні потрібні всі друзі»

В американській газеті The Washington Post пишуть, що США – не єдиний друг України. І хоча Вашингтон підтримував Київ від початку незалежності, інші держави також зробили суттєвий внесок.

Так, наприклад ЄС та його фінансові інституції надали від 2014 року понад 16,5 мільярдів доларів. Окремо фінансово допомагали Німеччина, Велика Британія, і навіть Японія, йдеться у статті.

Деякі оглядачі звертають увагу на ширший контекст.

Україна «замкнута в геополітичному протистоянні з сусідньою Росією» і потребує «всіх міжнародних друзів, яких тільки може отримати», – йдеться в статті агенції Reuters.

Такі держави, як Франція та Німеччина також сприяють переговорам, які мають «вдихнути життя» в мирний процес в Україні.

Як повідомив один з французьких дипломатів агенції на умовах анонімності, президент Франції Еммануєль Макрон свого часу доклав зусиль, щоб зустрітися із Зеленським ще до того, як його обрали президентом України, а це незвичний крок з огляду на протокол, йдеться в статті.

Німецькі ЗМІ

Німецькі ЗМІ широко наголосити на тому, скільки Берлін вклав в Україну.

«Німеччина від початку кризи в Україні надала їй допомогу розміром майже в 1,4 мільярди євро», – йдеться в статті Spiegel.

На розвиток України Німеччина витратила 544 мільйони євро, на гуманітарну допомогу 110 мільйонів євро, а також фінансовий кредит на суму 500 мільонів євро, ще 25 мільйонів на заходи щодо стабілізації ситуації в країні, і ще близько 200 млн євро виплачених через канали ЄС, пише видання із посиланням на Федеральний уряд Німеччини.

Ба більше, згідно з даними OECD, Німеччину можна назвати найбільшим донором України після ЄС та США, йдеться в німецькій газеті Zeit.

Реакція Німеччини і Франції

Офіційних реакцій Берліна і Парижа на момент публікації не було.

Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ, віцепрезидента Єврокомісії Федеріки Моґеріні Майя Коціянчич оприлюднила заяву, в якій йдеться, що підтримка ЄС для України є «безпрецедентною».

«Європейський союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ», – йдеться у заяві.

У тексті також вказується, що сума у понад 15 мільярдів євро не включає «численних внесків» від окремих країн-членів ЄС, що були надані Україні.

У Єврокомісії не озвучили офіційної заяви за підсумками оприлюдненої напередодні стенограми липневої розмови президентів України та США в частині, де йшлося про «недостатню» підтримку України з боку ЄС, але зазначили, що надали Києві за останні п’ять років значну фінансову підтримку.

У опублікованій телефонній розмові Трамп сказав Зеленському, що США багато роблять для України. «Ми витрачаємо багато сил і багато часу. Набагато більше, ніж роблять європейські країни, і вони повинні допомагати вам більше... Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, – це говорять, і, я думаю, що ви повинні запитати їх про це. Коли я розмовляв з Анґелою Меркель, вона говорить про Україну, але нічого не робить», – сказав американський президент 25 липня.

У відповідь Зеленський погодився зі словами Трампа.

«Ви абсолютно праві. Не тільки на 100%, але насправді на 1000%», – сказав він.

За словами українського президента канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон «не працюють стільки, скільки повинні працювати для України. Виявляється, що, хоча логічно, Європейський союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно Сполучені Штати є набагато більшим партнером, ніж Європейський союз, і я дуже вдячний вам за це, тому що Сполучені Штати роблять дуже багато для України. Набагато більше, ніж в Євросоюзі, особливо коли мова йде про санкції проти Російської Федерації», – сказав Зеленський.

Після зустрічі з Трампом Зеленський пояснив журналістам, що його критика мала місце на тлі складного періоду послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн, і що він вдячний за будь-яку допомогу.