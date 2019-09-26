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26 Вересень 2019, Київ 16:35
Події

Зеленський і Трамп: наслідки розмови для України

Президенти України і США – Володимир Зеленський і Дональд Трамп – напередодні провели зустріч у Нью-Йорку. Вона проходила на тлі оприлюдненої стенограми їхньої телефонної розмови, яка ще раніше спричинила гучний скандал у США і початок процесу імпічменту Дональда Трампа. Як виявилося, у цій розмові є неприємні речі не лише для Трампа, але й для Зеленського.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олена Снігир, аналітик Центру міжнародних досліджень дипломатичної академії України; Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики. Ведучий: Віталій Портников.

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