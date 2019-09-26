«Європейська солідарність» хоче пояснень генпрокурора у Раді через висловлювання президента

Політична партія «Європейська солідарність» заявила, що вимагатиме пояснень генпрокурора у Верховній Раді з огляду на висловлювання президента (зі стенограми розмови із президентом США – ред.) про те, що новопризначений генеральний прокурор Руслан Рябошапка є «100 відсотків його людиною».

«Хизування президента України тим, що новий «генеральний прокурор є 100% його людиною» ставить під сумнів можливість не політизованої, неупередженої, незаангажованої роботи прокуратури і правосуддя в Україні в цілому. Викликає глибоке занепокоєння той поспіх, з яким пропихувалися зміни до закону про прокуратуру, що перекреслили зобов’язання України перед Європейським Союзом у частині реформування цієї інституції, та повертають цей орган на роки і десятиліття назад до карально-репресивної машини. «Європейська Солідарність» вважає за необхідне запросити в парламент Генерального прокурора Рябошапку для роз’яснення конфлікту інтересів та позиції, що він є «людиною президента», а не слугою закону», – йдеться в заяві партії.

У вівторок, 1 жовтня, на погоджувальній раді «ЄС» виступить з такою ініціативою, повідомили партійці.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. В тій розмові президент України використав фразу: «Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною». Він сказав це після того, як американський лідер заявив про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться». Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена. Президент назвав генпрокурора Руслана Рябошапку «дуже гарною і чесною людиною».