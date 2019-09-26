За останні 5 років Україна отримала найбільший пакет підтримки за всю історію ЄС – Єврокомісія

У Європейській комісії не озвучили офіційної заяви за підсумками оприлюдненої напередодні стенограми липневої розмови президентів України та США в частині, де йшлося про «недостатню» підтримку України з боку ЄС, але зазначили, що надали Києві за останні п’ять років значну фінансову підтримку.

«У нас немає конкретних коментарів до телефонних розмов та різних декларацій, але нам дійсно важливо сказати, що підтримка Європейського союзу України – безпрецедентна. За ці п’ять років ми зібрали для України найбільший пакет підтримки за всю історію Європейського Союзу. Як твердий прихильник України та її демократичного шляху, та визнаючи безпрецедентні виклики, з якими стикається Україна, та безпрецедентні реформаторські зусилля після революції 2014 року, Європейський союз разом із європейськими фінансовими установами залучив понад 15 мільярдів євро грантів та позик на підтримку процесу реформ, із твердою обумовленістю подальшого прогресу», – сказав в коментарі Радіо Свобода офіційний представник Єврокомісії Карлос Карлос Мартін Руїз Де Гордежуела.

Щодо військової та безпекової підтримки України, посадовець зазначив, що ЄС «повністю і рішуче підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України».

«Ми робимо це, поєднуючи тиск, і через інші заходи з дипломатичними зусиллями та продовженням діалогу», – сказав Гордежуела.

Напередодні також і в офісі речниці Верховного представника ЄС із закордонних справ, віцепрезидента Єврокомісії Федеріки Моґеріні заявили, що підтримка Європейського союзу для України є «безпрецедентною» з 2014 року.

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп в оприлюдненій Білим домом 25 вересня стенограмі розмови за 25 липня висловили думки про те, що країни Європи роблять не достатньо кроків для допомоги Україні у порівнянні зі Сполученими Штатами.

З 2014 року ЄС і європейські фінансові інститути мобілізували пакет грантів і позик на суму понад 15 мільярдів євро (16,5 мільярда доларів США) для підтримки процесу реформ в Україні.

Також Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Європейські лідери, зокрема Франції та Німеччини, є також учасниками переговорної групи країн під назвою «Нормандська четвірка» з пошуку шляхів врегулювання ситуації на сході України.



