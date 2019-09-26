Стенограма липневої розмови Трампа і Зеленського зачепила Європу

В оприлюдненій Білим домом стенограмі липневої телефонної розмови президентів США та України, зокрема, є тези, які на думку експертів можуть зачепити керівників Німеччини і Франції, а то і ЄС загалом. Як відреагували в Європі на опубліковану стенограму?

Розмова, яка відбулася 25 липня, стала приводом для оголошення у США початку розслідувань в рамках процедури імпічменту через підозри, що Дональд Трамп шукав іноземної підтримки у виборчій боротьбі за другий термін на президентській посаді 2020 року.

У Сполучених Штатах найбільшу увагу привертає те, що Трамп закликав президента Зеленського, щоб українська прокуратура розслідувала справи колишнього віце-президента Джо Байдена, який бере участь у виборчій кампанії.

Тим часом у Європі звернули увагу на те, як президенти США та України говорили про роль Європейського Союзу та окремих європейських лідерів у допомозі Україні.

Що саме сказали Дональд Трамп та Володимир Зеленський

«Ми витрачаємо багато зусиль і часу – набагато більше, ніж роблять європейські країни, і вони мали б вам допомагати більше, ніж вони це роблять», – сказав, як викладено у тексті, президент Трамп.

Далі американський президент згадав канцлера Німеччини Анґелу Меркель і зауважив, що «вона говорить про Україну, але не робить нічого».

«Так, ви абсолютно праві не просто на 100%, а на 1000%», – погодився український президент.

Володимир Зеленський далі сказав: «Я розмовляв із Анґелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався та розмовляв з Макроном і сказав їм, що вони роблять не досить у питанні санкцій. Вони не втілюють санкції. Вони не діють так, як мали б діяти для України».

Які наслідки можуть бути

Дональд Трамп раніше неодноразово наголошував на тому, що Сполучені Штати витрачають багато ресурсів, несучи великий тягар на міжнародній арені, що, на його думку, не обов’язково виправдано чи справедливо.

Зокрема він гучно вимагав, щоб європейські партнери в НАТО виділяли більше на оборону, дорікаючи європейцям та Німеччині зокрема у тому, що вони, буцім-то, використовують Америку.

Теперішнє оприлюднення висловлювань українського лідера, де він, як виглядає, критикує ключових європейських лідерів, може вимагати принаймні додаткових дипломатичні зусиль Києва у відносинах України з Євросоюзом.

Однією фразою зводяться нанівець роки наполегливої роботи, розбудови особистої довіри і партнерства з Берліном, Парижем і ЄС



Колишній посол України в ЄС Костянтин Єлісеєв у дописі в Twitter назвав ті слова Зеленського «прикладом того, як у намаганні сподобатися, однією фразою зводяться нанівець роки наполегливої роботи, розбудови особистої довіри і партнерства з Берліном, Парижем і ЄС».

«Берлін, передусім особисто Меркель, і Париж зіграли ключову роль у запровадженні потужних економ і секторальних санкцій ЄС проти РФ. У грудні буде розглядатися їх продовження. Момент істини та випробування для єдності і солідарності ЄС з Україною», – наголосив Єлісеєв, який представляв Україну у Брюсселі з 2010 до 2015 року, а потім був дипломатичним радником президента Петра Порошенка.

Деякі оглядачі припускають, що у Берліні та Парижі з розумінням поставляться до телефонної розмови, яка б ніколи не мали бути оприлюднена.

Але зокрема британський політолог Джеймс Шерр, який зараз працює в Естонському інституті міжнародної політики, висловив думку, що оприлюднені »згадки про Німеччину та Францію, особливо несправедливі у цьому випадку щодо Німеччини, завдадуть лише шкоди».

Потреба довірливих відносин виглядає особливо важливою для президента Зеленського на тлі приготувань до оголошеної французьким президентом Еммануелем Макроном можливої зустрічі керівників України, Франції Німеччини та Росії для підштовхування мирного врегулювання між Києвом та Москвою.

Переговори мали відбутися у Парижі всередині вересня, але були відкладені через затримки у досягненні домовленостей для схвалення так званою «Нормандською четвіркою».

Як допомагає Європа

У відповідь на заяви про недостатність підтримки України, що пролунали від Дональда Трампа та Володимира Зеленського, з боку Європи наводять офіційні дані з показниками обсягів такої допомоги.

Європейський Союз нагадує, що з 2014 року ЄС та європейські фінансові установи мобілізували пакет грантів та кредитів Україні на понад 15 мільярдів євро ($16.4 млрд.)

Німеччина каже, що окремо виділила на фінансову допомогу Києву майже 1,4 мільярда євро і стала другою найбільшою після США країною - донором для України.

Допомогу Україні після початку війни на Донбасі надавала також Велика Британія, яка зокрема відряджала своїх військових інструкторів для навчань українських військовослужбовців.

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