Кулеба про стенограму: згадка про лідерів Німеччини і Франції – рівень великої політики, а не образ

Згадування лідерів Німеччини та Франції у липневій телефонній розмові президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа є робочим процесом у великій політиці, а не рівнем особистих образ, заявив на брифінгу у Києві віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

«Але фундаментально ми, звісно, цінуємо їхню підтримку. І на робочому рівні все, що має бути зроблено, буде зроблено. Але ні Меркель, ні Макрон – не новачки у дипломатії. І вони чудово розуміють контексти того, що відбувалося, і чудово розуміють ту важливість, яку нині має Україна, щоб вирішити конфлікт, який розпочався через російську агресію, для загального стану справ у Європі. Це не рівень якихось особистих образ – це рівень великої політики», – заявив Кулеба.

Він додав, що Україна високо цінує підтримку ЄС і Німеччини та Франції зокрема. Водночас, каже Кулеба, є питання, у яких позиції сторін розходяться, – повернення Росії до G7, реалізація проекту «Північний потік-2».

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. В тій розмові президент США заявив, що його країна багато робить для України – «набагато більше, ніж роблять європейські країни». У відповідь український президент Володимир Зеленський відповів, що цілковито погоджується зі словами свого американського колеги, згадавши розмови з лідерами Німеччини та Франції. «Я сказав їм, що вони роблять не так багато, як повинні робити щодо питань, пов’язаних із санкціями. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють стільки, скільки повинні працювати для України», – зазначив Зеленський.

Пізніше в офісі Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Моґеріні заявили, що підтримка Європейського союзу для України є «безпрецедентною», нагадавши, що з 2014 року, ЄС разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів і позик для підтримки процесу реформ.