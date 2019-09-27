Шість висновків із розмови Трампа і Зеленського від 25 липня

Оприлюднена Білим домом стенограма розмови президентів України та США стала однією з найбільш обговорюваних тем місяця. Але які висновки можна з неї зробити?

25 липня 2019 року приблизно на сьомій хвилині телефонної розмови президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп перевів розмову на нову тему.

«Я б хотів усе-таки, щоб ви зробили нам послугу», – сказав Трамп відповідно до стенограми дзвінка, оприлюдненої Білим домом 25 вересня.

Ці 9 слів можуть стати юридичною підставою для демократів у Конгресі, які приступають до процесу процедури імпічменту. Та телефонна розмова містить і інші одкровення, які можуть вплинути не тільки на політичне майбутнє Трампа, але й Зеленського.

«Я б хотів, щоб ви зробили нам послугу»

У телефонній розмові Трамп неодноразово нагадував Зеленському, що Сполучені Штати є найбільшим прихильником України – і фінансово, і військово, і політично, особливо в її конфлікті з Росією. Трамп також протиставляв американську допомогу – а це мільярд доларів із 2014 року – з допомогою, наданою європейськими союзниками, такими як Німеччина.

Трамп неодноразово критикував їх за те, що вони не витрачають більше грошей, наприклад, на НАТО.

Після того, як Зеленський висловив подяку за вже надану військову допомогу США та погодився із критикою Трампа, висловивши і свою критику на адресу канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануєля Макрона, Трамп змінив дискусію.

«Я б хотів усе-таки, щоб ви зробили нам послугу, бо наша країна пережила багато чого, і Україна знає про це багато чого», – сказав Трамп.

Якщо, як запевняють багато демократів, Трамп дійсно підштовхував Зеленського до відновлення розслідування щодо української компанії, до складу ради директорів якої входив син потенційного майбутнього суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, і він дійсно готовий був скасувати вже погоджену Конгресом військову допомогу для цього – це може стати причиною імпічменту.

Хоча й компанію у розмові не називають, послуга Зеленського полягає у відновленні розслідування щодо Burisma Holdings, української енергетичної компанії, до складу ради директорів якої Гантер Байден приєднався у 2014 році.

Демократи запевняють, що Трамп по суті намагався торгуватися з Зеленським: розслідуйте, мовляв, сина Байдена, і я надам американську допомогу – допомогу, яку, як виявляється, Білий дім заморожував місяцями.

ВИСНОВОК 1

Щодо цього питання телефонна розмова не є повністю зрозумілою, адже не видно чіткої пропозиції «послуги за послугу». Згідно із законом США, повинен бути якийсь чіткий обмін, щоб транзакцію можна було розглядати, наприклад, у якості хабарництва чи корупції у більш загальному її визначенні.

«Слабкий виступ Мюллера»

З стенограми також випливає, що Трамп пропонує Зеленському співпрацювати з генеральним прокурором США Вільямом Барром та адвокатом Трампа Руді Джуліані, щоб розслідувати походження американського кримінального розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Це розслідування вів спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який завершив його ще у березні.

Справа виросла із розслідування ФБР щодо взаємодії між соратниками Трампа та російськими чиновниками і затьмарювало президентство Трампа.

Воно включало розслідування щодо голови передвиборчої кампанії Трампа Пола Манафорта, якого Трамп звільнив у серпні 2016 року після оприлюднення деталей щодо лобістської роботи Манафорта для українських олігархів та політиків.

ВИСНОВОК 2

У контексті всієї розмови між президентами, у контексті тривалих скарг Трампа щодо розслідування Мюллера та його витоків, у контексті залежності України від допомоги США та у контексті Байдена (який, як очікується, стане сильним конкурентом Трампа на президентських виборах 2020 року) стає зрозуміло, що Зеленському був наданий певний меседж.

Підлабузник чи слуга народу?

Зеленський заробив собі популярність у якості зірки українського комедійного серіалу. І незважаючи на те, що він був політичним новачком, він проявив спритність у передвиборчій компанії і у політичному житті.

Ця спритність включає і підлабузництво у разі необхідності, що як раз можна було в повній мірі побачити у розмові 25 липня з Трампом.

«Хочу вам признатися, що я мав можливість повчитися у вас. Ми використали чимало ваших умінь і знань і змогли використати їх як зразок для наших виборів», – сказав Зеленський Трампу.

Зеленський називає Трампа «великим учителем» і використовує фразу Трампа «осушити болото». Він погоджується з Трампом «не лише на 100 відсотків, а фактично на 1000 відсотків», коли Трамп ставить під сумнів відданість європейських лідерів українській справі.

«Я б також хотів сказати вам, що ми друзі. Ми великі друзі. І ви, пане президенте, маєте в нашій країні друга, так що ми можемо продовжити наше стратегічне партнерство», – сказав Зеленський.

ВИСНОВОК 3

Комусь це може і не сподобатися, але слова Зеленського можна сприймати і як розумну дипломатію. Тим паче, що навряд чи вони поставлять під загрозу його становище вдома. Більшість українців не стежать детально за політичними бурями у Вашингтоні, і їх більше турбують внутрішні проблеми.

Хто «дуже добрий» прокурор?

Під час розмови Зеленський намагається переконати Трампа, що його адміністрація, яка тоді вже працювала третій місяць, є міцною командою, яка містить, як казав Зеленський, «найкращих і найдосвідченіших людей».

Він каже Трампу, що будь-яке розслідування, яке проводиться в Україні, буде проводитися «відкрито», хоча він не уточнює, хто або що саме розслідують.

Тоді Трамп відповідає на коментар Зеленського і посилається на генерального прокурора України.

«Добре, бо я чув, що у вас був прокурор, який був дуже добрий, і його «прикрили», а це справді несправедливо. Багато людей говорять про це, про те, як прикрили вашого дуже доброго прокурора, і до цього були причетні деякі дуже погані люди», – каже Трамп.

У стенограмі не вказано, хто ця людина.

На перший погляд, здавалося б, мова йде про Віктора Шокіна. Трамп та його союзники неодноразово вказували на промову Байдена від 2018 року, в якій той вихвалявся своїми зусиллями переконати тодішнього президента України Петра Порошенка звільнити Шокіна.

Але згідно зі скаргою, яку подав неназваний інформатор у розвідувальну службу США, яку опублікували через день після звільнення запису телефонного дзвінка, прокурором, про якого йдеться, був Юрій Луценко.

ВИСНОВОК 4

Здається, Трамп думає, що Зеленський залишив би Луценка, і що Луценко міг би бути прокурором, який виконав би прохання Трампа.

Повертаючись до Байдена

Луценко був головним прокурором України від травня 2016 року. Він заступив на посаду після Шокіна.

Шокін став центром опозиції з боку американських та європейських урядів, які звинувачували його у неналежному розслідуванні справ.

В адміністрації колишнього президента США Барака Обами тодішній віце-президент Байден був важливою особою в політиці щодо України, оскільки Вашингтон прагнув посилити позиції України після анексії Росією Криму та спалаху конфлікту на сході України.

Адміністрація Обами разом із Байденом дала зрозуміти, що його фінансова підтримка розміром в один мільярд доларів залежатиме від звільнення Шокіна. У вересні 2015 року в Києві тодішній посол США Джеффрі Пает виголосив виразну промову, в якій публічно критикував Шокіна.

Парламент звільнив Шокіна у березні 2016 року.

В основі нападів Трампа та його союзників-республіканців лежить твердження про те, що Байден прагнув звільнити Шокіна, щоб припинити розслідування щодо Burisma Holdings. Гантер Байден, згідно з повідомленнями, заробляв в цій компанії 50 тисяч доларів на місяць.

ВИСНОВОК 5

Немає жодних доказів того, що причиною звільнення Шокіна був саме захист сина Байдена. Байден неодноразово це заперечував.

Прагнення «позбутися» Шокіна також поділяли й європейські чиновники, які привітали його звільнення у 2016 році. Ба більше, й сам Луценко згодом заявив, що жодних ознак неправомірних дій з боку Байдена немає.

Луценко в центрі уваги

Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, свого часу відбував покарання у в’язниці за звинуваченнями, які він та європейські чиновники назвали політично мотивованими. Потім він став генеральним прокурором України, незважаючи на відсутність у нього юридичної освіти.

У березні Луценко виступив з незвичними коментарями щодо тодішньго посла США Марі Йованович. Він запевнив, що йому дали список людей, яких йому наказали не притягати до кримінальної відповідальності.

Пізніше Йованович передчасно відкликали з її посади у Києві.

Пізніше у коментарі для українського новинного сайту, Луценко відмовився від своїх слів щодо Йованович.

Він також став джерелом для кількох статей у американській газеті The Hill, в яких він, серед іншого, стверджував, що українські чиновники втручалися у вибори у США в 2016 році, і що тиск Байдена на звільнення Шокіна був спрямований на захист сина Байдена.

Однак у травні Луценко змінив свою думку і заявив, що не було активного розслідування щодо Burisma Holdings та його власника, а також немає жодних доказів протиправності дій Байдена чи його сина.

У розмові з Зеленським Трамп зневажив Йованович і сказав, що їй «доведеться пройти через певні речі».

ВИСНОВОК 6

На момент розмови з Трампом Зеленський вже публічно давав зрозуміти, що Юрій Луценко залишатиме свою посаду, але незрозуміло, наскільки Трамп був проінформований щодо цього.

Що зрозуміло, так це те, що Зеленський прагнув запевнити американського лідера у тому, що наступним генпрокурором буде його людина: «Через те, що ми перемогли з абсолютною більшістю в нашому парламенті, наступний генеральний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, якого затвердить парламент і він розпочне роботу як генеральний прокурор у вересні. Він або вона розбереться з ситуацією, конкретно з компанією, яку ви згадали в цьому зв’язку».

Луценко подав у відставку 29 серпня.