За викриттям липневої розмови Трампа та Зеленського стоїть агент ЦРУ, який працював у Білому домі – NYT

Співробітник ЦРУ, який протягом недовгого часу працював у Білому домі, був джерелом викриття буцімто спроб президента США Дональда Трампа отримати допомогу від влади України з метою переобрання на виборах у 2020 році. Про це у четвер повідомило видання The New York Times (NYT).





Численні оглядачі зазначають, що The New York Times, вказуючи на джерело викриття, може створювати небезпеку для викривача.

Повідомлення невідомого викривача викликало політичний скандал у США та підштовхнуло Демократичну партію до ініціювання початку процедури імпічменту Дональда Трампа.

Президент США заперечує будь-які неналежні дії або спроби тиску на Україну.

Під час спільної пресконференції із Трампом президент України Володимир Зеленський також заявив про відсутність тиску на себе.

При цьому оприлюднений Білим домом зміст липневої розмови між президентами США та України зафіксував, що Трамп просив розібратись із ситуацією навколо працевлаштування сина свого ймовірного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена Гантера в компанії українського бізнесмена Злочевського.

Після публікації змісту розмови демократи продовжили наполягати на наявності підстав для імпічменту президента США. Натомість у Республіканській партії звинуватили демократів у спробах за будь-яку ціну нашкодити Трампу. Президент США заявив, що оприлюднення змісту розмови виправдало його.

Посилаючись на поінформовані джерела, The New York Times повідомляє, що офіцер ЦРУ, який виступив викривачем буцімто порушень Трампа, вже повернувся до Центрального розвідувального управління. При цьому зазначається, що викривач не був безпосередньо ознайомлений зі змістом розмови, але дізнався про нього під час роботи у Білому домі.

У четвер, до того, як матеріал The New York Times було оприлюднено, президент США Дональд Трамп заявив, що викривач вчинив як шпигун та назвав дії Демократичної партії «ганебними».

Видання The New York Times зазначає, що той факт, що викривач є агентом ЦРУ, посилить довіру до його викриття. Між тим, відомості про особу викривача накладаються і на минулі скарги Трампа про те, що американські спецслужби (зокрема ЦРУ під орудою ексдиректора Джона Бреннана – ред.А) начебто налаштовані проти нього і намагались не допустити його обрання президентом США.