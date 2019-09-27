Трамп: «президент України сказав, що я не тиснув на нього, це найкраще свідчення»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає слова українського колеги Володимира Зеленського найкращим доказом своєї непричетності до тиску на нього. Про це він заявив у своєму Твітері.

«Президент України сказав, що я НЕ тиснув на нього, змушуючи зробити щось погане. Кращого свідчення й бути не може!», – написав він.

Крім того, Трамп повторив свої звинувачення на адресу свого потенційного опонента на виборах і колишнього віце-президента Джо Байдена.

«З іншого боку, на посаді віце-президента, Байден дозволив своєму сину вивезти мільйони доларів, сильно озброївши українського президента. Також він пограбував Китай на мільйони. Погано!» – додав він.

26 вересня колишній віце-президент США і потенційний учасник президентських перегонів від демократів Джо Байден закликав Конгрес «вжити негайних дій, щоб притягти президента Дональда Трампа до відповідальності» через «зловживання владою».

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського після перемоги останнього на президентських виборах в України в квітні 2019 року. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Читайте також: «Класичний кримінальний шантаж» – демократ Шифф про Трампа та Україну​

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.