Вільям Тейлор дає свідчення у Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор прибув до будівлі Конгресу, де він, як очікують, протягом кількох годин даватиме свідчення за зачиненими дверима трьом комісіям у рамках ініційованого демократами розслідування, яке може призвести до імпічменту президента Дональда Трампа.

Тейлор має пояснити події, які відбулися після того, як Трамп 25 липня розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, що став причиною розслідування.

Як пише «Голос Америки», демократи у Конгресі планують почути більше про рішення Трампа затримати військову допомогу для України. Про те, що Вільям Тейлор має таку інформацію, стало відомо після свідчень колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Тоді Палата представників США оприлюднила листування американських дипломатів і радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

У розмові брав участь і Вільям Тейлор. Він написав послу США в Євросоюзі Ґордону Сондленду: «Як я вже говорив по телефону, я вважаю це божевіллям – відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії».

Тейлор був послом США в Україні у 2006-2009 роках, а у червні 2019 року вдруге очолив американське посольство у Києві на посаді тимчасово повіреного США в Україні, після відкликання Марі Йованович.

Президент Трамп вкотре розкритикував розслідування.

«Одного дня, якщо демократ стане президентом, а республіканці матимуть більшість у Палаті представників, навіть із невеликою перевагою, вони зможуть оголосити імпічмент президенту без належної процедури, прозорості або будь-яких юридичних підстав. Всі республіканці повинні пам’ятати, що зараз вони стають свідками лінчування. Але ми переможемо», – написав Трамп у твітері.

У кінці серпня американські ЗМІ писали про розпорядження президента США Дональда Трампа переглянути військову допомогу Україні. Трамп, як стверджувалося, хотів переконатися в тому, що гроші Сполучених Штатів використовуються щонайкраще. New York Times з посиланням на свої джерела повідомила, що рішення про припинення допомоги було ухвалене на початку липня.

До середини вересня Вашингтон розблокував пакет фінансової допомоги Україні.

Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента. Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також причетність українців до втручання в американські вибори в обмін на відновлення військової допомоги.

Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає те, що відбувається черговим полюванням на відьом. Зеленський неодноразово заявляв, що в ході розмови з Трампом не відчував ніякого тиску.