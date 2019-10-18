У Білому домі визнали політичні причини затримки коштів для України, але потім заперечили

Виконувач обов’язків голови апарату Білого дому Мік Малвені заявив 17 жовтня, що затримка із виділенням коштів Україні була пов’язана з розслідуванням про втручання у вибори в США 2016 року.

У розмові з журналістами Малвені заявив, що прохання про розслідування про злом поштового сервера демократів у 2016 році «безсумнівно» стало однією з причин замороження Білим домом військової допомоги Україні. За його словами, затримка допомоги Україні була також пов’язана з тим, що «ця країна дуже корумпована».

«Чи він (Дональд Трамп – ред.) також згадував мені про це у зв’язку з сервером DNC (Національного комітету Демократичної партії – ред.)? Звичайно. Без питань. Це все, і тому ми й заморозили гроші», – сказав Малвені.

Таким чином Малвені фактично визнав тиск адміністрації Трампа на Україну, пишуть американські ЗМІ.

Через кілька годин Малвені оприлюднив нову заяву, в якій наголосив, що Білий дім ніколи не вимагав від України розслідувати втручання в президентські вибори в 2016 році в обмін на військову допомогу, і заперечив свої попередні слова.

За словами Малвені, журналісти «перекручено витлумачили» його слова.

«Дозвольте пояснити: не було абсолютно ніякого qui pro quo (принцип «послуга за послугу» – ред.) між військовою допомогою Україні й будь-якими розслідуваннями щодо виборів 2016 року. Президент ніколи не говорив мені затримати виплату коштів доти, поки українці не зроблять щось із приводу сервера», – заявив в.о. голови апарату Білого дому.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи заяву Малвені, сказав, що він йому цілком довіряє.

Водночас голова Комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф заявив, що ситуацію перетворилася з «дуже, дуже поганої на значно, значно гіршу».

У кінці серпня американські ЗМІ писали про розпорядження президента США Дональда Трампа переглянути військову допомогу Україні. Трамп, як стверджувалося, хотів переконатися в тому, що гроші Сполучених Штатів використовуються щонайкраще. New York Times з посиланням на свої джерела повідомила, що рішення про припинення допомоги було ухвалене на початку липня.

До середини вересня Вашингтон розблокував пакет фінансової допомоги Україні.

Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента.

Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина свого політичного опонента Джо Байдена, а також причетність українців до втручання в американські вибори в обмін на відновлення військової допомоги.

Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає те, що відбувається черговим полюванням на відьом. Зеленський неодноразово заявляв, що в ході розмови з Трампом не відчував ніякого тиску.