Пенс і Джуліані не збираються співпрацювати з Конгресом у справі про імпічмент Трампа

Віцепрезидент США Майк Пенс і адвокат президента США Руді Джуліані 15 жовтня заявили, що не збираються співпрацювати з Конгресом у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Пенс через свого адвоката заявив, що не надаватиме довгий перелік документів, пов’язаних із Україною, які запитує Палата представників.

Джуліані також відмовився від співпраці з парламентом і заявив про готовність до звинувачень у неповазі до Конгресу.

Представники Демократичної партії США вважають, що президент США Дональд Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена, а також інформацію про причетність до втручання в американські вибори українців. На думку критиків Трампа, спроби залучити іноземну допомогу в боротьбі зі своїм потенційним суперником на майбутніх президентських виборах можуть стати підставою для оголошення імпічменту президенту.

Трамп усі закиди на свою адресу відкидає і називає розслідування «полюванням на відьом».