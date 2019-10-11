Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Жовтень 2019, Київ 18:29
Новини | Міжнародні

Експосол США в Україні прибула в Конгрес для свідчень у справі про імпічмент Трампа

Марі Йованович, яка до завершення терміну її повноважень була відкликана в травні 2019 року, буде свідчити на спільному засіданні комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ і загального нагляду

Дивитись коментарі

Колишній посол США в Україні Марі Йованович 11 жовтня прибула до Палати представників американського Конгресу, де вона має дати свідчення у рамках розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Йованович, яка до завершення терміну її повноважень була відкликана в травні 2019 року, буде свідчити на спільному засіданні комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ і загального нагляду.

3 жовтня перед конгресменами виступив ексспецпредсставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

/**/ /**/ /**/ Байден: Трамп порушив присягу, зрадив цю націю
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Байден уперше закликав до імпічменту Трампа

8 жовтня стало відомо, що Державний департамент США заборонив послу США в Євросоюзі Гордону Сондланду свідчити в Палаті представників у справі про імпічмент.

25 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році.

Дзвінок до Києва: українці втягнуті в битву навколо імпічменту Трампа – відеосюжет
Embed
Дзвінок до Києва: українці втягнуті в битву навколо імпічменту Трампа – відеосюжет

No media source currently available

0:00 0:07:14 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG