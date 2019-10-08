Держдепартамент США заборонив чільному дипломату свідчити в справі про імпічмент Трампу

Адвокат посла США в Євросоюзі Гордона Сондланда заявив, що Державний департамент США наказав йому не свідчити в Палаті представників у справі про імпічмент президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Адвокат Роберт Лускін заявив, що Сондланд змушений виконувати наказ Державного департаменту. За його словами, американське зовнішньополітичне відомство не уточнило причину свого рішення.

Лускін стверджує, що Сондланд «сильно розчарований, що не зможе давати свідчення», оскільки «твердо вірить, що він діяв у будь-який час в інтересах Сполучених Штатів».

8 жовтня в Конгресі США має свідчити радник Державного департаменту Ульріх Брехбул. Його та Сонланда викликали на спільне засідання три комітети Палати представників – із розвідки, із закордонних справ, із загального нагляду та реформи.

24 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.