Два чиновники Держдепартаменту США свідчитимуть у справі про імпічмент Трампу

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд і радник Держдепартаменту Ульріх Брехбул 8 жовтня свідчитимуть у Конгресі США в справі про імпічмент президенту Дональду Трампу. Чиновників викликають на спільне засідання три комітети Палати представників – із розвідки, із закордонних справ, із загального нагляду та реформи.

25 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.