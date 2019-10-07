США: в Конгресі вимагають від Пентагону і Білого дому документи про припинення допомоги Україні

Три комітети Палати представників Конгресу США, що ведуть розслідування у справі імпічменту президента США, звернулися до Міністерства оборони США і до бюджетного управління Білого дому з вимогою надати документи, що стосуються припинення Дональдом Трампом американської допомоги Україні.

«Комітети розслідують, до якої міри президент Трамп поставив під загрозу національну безпеку [США], вчинивши тиск на Україну задля її втручання в наші вибори 2020 року і затримавши військову допомогу, надану Конгресом на підтримку України в її протистоянні російській агресії, а також можливі зусилля з метою приховати ці справи», – мовиться у спільних листах до обох відомств від голів комітетів із закордонних справ, у справах нагляду і з питань розвідки, в яких більшість має Демократична партія США.

«Долучена до цього повістка вимагає надати документи, що необхідні комітетам для з’ясування послідовності подій і причин, які стояли за рішенням Білого дому затримати критично важливу військову допомогу для України, ухвалену Конгресом для протистояння російській агресії», – додали автори листів.

Як мовиться в повістках, документи мусять бути надані до 15 жовтня. Ненадання може бути кваліфіковане як перешкоджання правосуддю, попередили голови комітетів.

Наприкінці минулого тижня, 4 жовтня, ці ж комітети надіслали повістку, обов’язкову до виконання, схожого змісту і до нинішнього керівника апарату Білого дому – через те, що на два попередні листи з проханнями добровільно надати такі документи там не відповіли.

Також 4 жовтня лист-прохання про документи, пов’язані з припиненням допомоги Україні, ці комітети направили і до віцепрезидента США Майка Пенса.

Раніше схожі вимоги надати такі документи адресували Білому домові і його бюджетному управлінню й інші комітети Палати представників.

У перебігу розпочатої у США процедури імпічменту і розслідування в комітетах Палати представників Дональда Трампа звинувачують у спробах чинити тиск на президента України Володимира Зеленського з метою переконати його розслідувати діяльність в Україні демократа Джо Байдена, ймовірного головного конкурента чинного президента США на виборах 2020 року, і його сина, і використання для цього військової допомоги, яку США надають Україні.

Трамп оголосив, що припиняє вже ухвалену Конгресом допомогу Україні, загальна сума якої сягала 400 мільйонів доларів, за кілька днів до телефонної розмови з Зеленським. Пізніше Трамп під тиском Конгресу розблокував цю допомогу, але її вже було неможливо надати в повному обсязі через закінчення фінансового року у США.