Трамп звинуватив у державній зраді спікера Палати представників Конгресу США

Президент США Дональд Трамп в ніч на 7 жовтня звинуватив «тяжких злочинах і проступках, а можливо, і в державній зраді» спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і висловився за її «негайний імпічмент». Таке повідомлення Трамп розмістив у твітері.

Звинувачення в «тяжких злочинах і проступках» (high crimes and misdemeanors), на які посилається Трамп, є юридичним терміном, його зазвичай використовують при формулюванні причини для імпічменту в США. Він включає в себе звинувачення посадових осіб в неправомірних діях: корупції, недбалості, неправдивому свідченні під присягою, зловживанні владою, хабарництві, залякуванні свідків, нецільовому використанні державних коштів, невиконання своїх обов'язків та інших злочинах.

Трамп написав свій твіт, коли стало відомо про те, що в справі про імпічмент самого президента США з’явився другий співробітник спецслужб, який планує свідчити.

25 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту Трампа. Президента звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.

Саме на це натякає Трамп, згадуючи голову комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа. Очолюваний Шиффом комітет збирається розслідувати скаргу і висувати проти Трампа звинувачення. Пелосі, на думку Трампа, також підтримує ці «шахрайські слова» і також проводить «незаконні зустрічі з зацікавленим» інформатором «і його адвокатом».