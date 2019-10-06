У справі про розмову Трампа і Зеленського з’явився другий інформатор – АВС

Другий інформатор з’явився у справі про розмову президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським, повідомила 6 жовтня американська телемережа ABC News.

Другою особою також є співробітник спецслужб, який із перших вуст знає про деякі звинувачення, викладені в первісній скарзі, яка стала причиною початку в Палаті представників Конгресу США провадження про імпічмент президента Трампа. Цей співробітник уже пройшов співбесіду з генеральним інспектором розвідувального співтовариства США Майклом Аткінсоном.

Аткінсон – незалежний посадовець, що має стежити за дотриманням правил в своєму відомстві (призначений на цю посаду президентом Трампом). Він визначає, чи є серйозні підстави для того, щоб розгляд скарги пішов далі.

Існування другого викривача, безпосередньо обізнаного про події, пов’язані з розмовами президента щодо України, може поставити під сумнів твердження Трампа, що первісна скарга, опублікована 26 вересня, була «абсолютно неточною».

19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. The Washington Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.

21 вересня колишній віцепрезидент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Американський лідер сказав українському колезі про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться».

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.